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Patara'da köpek balığı ve vatoz kemikleri bulundu! Tam 2 bin 600 yıllık

12.08.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bulunan Patara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında, köpek balığı ve vatoza ait omurga kemiği bulundu. M.Ö. 6'ncı yüzyıla dayandığı belirtilen kemikler hakkına konuşan Prof. Dr. Havva İşkan Işık, ''Köpek balıklarından birisinin boyunun yaklaşık 130 santimetre, diğerinin ise yaklaşık 2 metre olduğu tahmin ediliyor. M.Ö. 6'ncı yüzyıla ait tabakalardan gelen bu kemikler, 2 bin 600 yıl önce yaşamış Pataralıların beslenme alışkanlıkları konusunda bilgi veriyor'' dedi.

Patara'da köpek balığı ve vatoz kemikleri bulundu! Tam 2 bin 600 yıllık

Antalya'nın Kaş ilçesi Patara Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında 2 bin 600 yıl önce yaşadığı belirlenen köpek balığı ve vatozların omurga kısmına ait kemikler bulundu. Patara Antik Kenti Kazı Başkanı, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Havva İşkan Işık, buluntularla ilgili şu bilgileri paylaştı:

''PATARALILARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARINI ORTAYA KOYUYOR''

“Erken Patara dönemi Tepecik lokasyonundaki kazı çalışmalarımızda bulunan zooarkeoloji kalıntılarında Doç. Dr. Canan Çakırlar (Groningen Üniversitesi, Hollanda) tarafından iki adet köpek balığı ve bir adet vatoza ait omurgalar tespit edildi. Köpek balıklarından birisinin boyunun yaklaşık 130 santimetre, diğerinin ise yaklaşık 2 metre olduğu tahmin ediliyor. M.Ö. 6'ncı yüzyıla ait tabakalardan gelen bu kemikler, 2 bin 600 yıl önce yaşamış Pataralıların beslenme alışkanlıkları konusunda bilgi veriyor."

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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