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Patara'da ortaya çıktı! Heyecanlandıran keşif

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2020 12:15 | Son Güncelleme

Antik tiyatroda yaptıkları kazıda çok sayıda heykel bulduklarını belirten Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, 'Bu bize Patara Tiyatrosu'nun, yapıldığı dönemde nasıl bir konseptle kurgulanmış olduğuna dair mükemmel ipuçları kazandırdı' dedi.

Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi de olan Işık, AA muhabirine, Patara'nın tarih sahnesinin en önemli liman kentlerinden olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesinin ardından antik kentteki bir çok eserde önemli faaliyetler yürüttüklerini anlatan Işık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de kazı ekibi olarak çalıştıklarını bildirdi.

Antik kentteki tiyatronun etkinliklere hazırlanması için yaptıkları kazıları, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı umut ettiklerini vurgulayan Işık, oturma sıralarının tamamı kullanıldığında tiyatronun 5 bin kişilik olduğunu dile getirdi.

Tiyatronun belli kısımlarının kullanılacağına değinen Işık, buradaki bir etkinlikte tiyatroda yaklaşık 4 bin kişinin oturabileceğini kaydetti.

HER YENİ ESERDE İLK GÜNKÜ GİBİ HEYECANLANIYORLAR

Işık, tarihe damga vurmuş birçok ismin iz bıraktığı antik kentte buldukları her yeni eserde, kazıya başladıkları ilk gün gibi heyecanlandıklarını belirterek, "Tiyatroda yaptığımız çalışmalardan birinde başı olmayan çok sayıda heykel bulduk. Bu bize Patara Tiyatrosu'nun yapıldığı dönemde nasıl bir konseptle kurgulanmış olduğuna dair mükemmel ipuçları kazandırdı. Tiyatroda çok sayıda yazıt da var. Bu eserlere yönelik iyi bir çalışma süreci beni bekliyor. Önemli bir yazıt ele geçirdik ama bununla ilgili detayları bakanlığımız kamuoyuna açıklayacak." ifadelerini kullandı.

TELSİZ TELGRAF İSTASYONU YIL SONUNDA MÜZE OLARAK ZİYARETE AÇILACAK

İlk telsiz telgraf istasyonunun da Patara'da bulunduğunu anımsatan Işık, şöyle devam etti:

"Çalışma yürüttüğümüz istasyonun müzeleştirme projesi tamamlandı. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunda kabul edildi. Çalışmaları yakın zamanda başlayacak. Yıl bitmeden müzeyi de tamamlayacağız. Ziyaretçilerimiz burayı da gezebilecek. Ören yerindeki kent kapısına yönelik çalışmayı tamamladık. 19 metre genişliğindeki, 10 metre yüksekliğindeki 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve su aktarma göreviyle dünyada emsalsiz olan kent kapısını koronavirüs sürecinde tamamladık. Mükemmel bir çalışma oldu. Eksik parçaların yerine, orijinal parçalar bulunarak konuldu. Depremle ilgili deformasyonlar vardı, hepsi giderildi ve çok güzel hale geldi." (AA)

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