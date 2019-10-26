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Patara Plajı'nda gün batımı keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 11:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bulunan ve dünyada güneşin ufukta battığı ender plajlardan biri olan dünyaca ünlü Patara Plajı'na gelen yerli ve yabancı turistler, gün batımı eşliğinde denize girip, su yüzeyinde oluşan renk cümbüşünün oluşturduğu manzaranın tadını çıkarıyor.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesinde bulunan ve dünyada güneşin ufukta battığı ender plajlardan biri olan dünyaca ünlü Patara Plajı'na gelen yerli ve yabancı turistler, gün batımı eşliğinde denize girip, su yüzeyinde oluşan renk cümbüşünün oluşturduğu manzaranın tadını çıkarıyor.
Dünyanın ve Türkiye'nin en uzun ince kumlu plajlarından biri olan 18 kilometre uzunluğundaki Patara Plajı'nın 10 kilometrelik bölümü, Kaş sınırları içinde yer alıyor. 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında saat 20.00'den saat 08.00'e kadar caretta caretta kaplumbağalarına ait olan Patara Plajı'nda gün batımı keyfini yaşamak isteyenler, bu anlara ancak 15 Eylül'den sonra tanık olabiliyor.
15 Eylül'den sonra güzel giden havalar dolayısıyla birçok yerli ve yabancı turist akşam saatlerinde plajda kalarak gün batımı keyfinin tadını çıkarabiliyor. Güneşin ufukta yavaş yavaş kaybolduğu sırada denizin üzerinde ortaya çıkan renk cümbüşü eşliğinde denize giren yerli ve yabancı turistlerden bazıları bu anları fotoğraf ve kamera görüntüleriyle ölümsüzleştiriyor. Bazı turistler de plajda yürüyerek muhteşem manzaranın tadını çıkarıyor.

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