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  4. Patara ve Xanthos'a 211 bin ziyaretçi

Patara ve Xanthos'a 211 bin ziyaretçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 08:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Patara ve Xanthos antik kentlerini geçen yıl toplam 211 bin 653 kişi ziyaret etti.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki Patara ve Xanthos antik kentlerini geçen yıl toplam 211 bin 653 kişi ziyaret etti. Antik kentlere ziyaretlerden 1 milyon 867 bin 955 TL gelir elde edildi.
Kaş ilçesi yakınlarında, 18 kilometre uzunluğundaki dünyanın ve Türkiye'nin en büyük plajlarından biri olan Patara Plajı ile iç içe bulunan Patara Antik Kenti'ni, 2019 yılında 176 bin 143 kişi ziyaret etti ve karşılığında 1 milyon 555 bin 771 TL gelir elde edildi. Kaş'taki Patara Antik Kenti'nin komşusu, Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Xanthos Antik Kenti'ni ise 2019 yılında 35 bin 510 kişi ziyaret etti. Karşılığında 312 bin 184 TL gelir sağlandı. Patara ve Xanthos antik kentlerini geçen yıl toplam 211 bin 653 kişi ziyaret etti ve karşılığında 1 milyon 867 bin 955 TL gelir sağlandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 temasını 'Patara Yılı' ilan etmesinin ardından antik kentin bu yıl ilgi odağı olması bekleniyor. 2020 yılında Patara Antik Kenti'ne ve hemen yakınındaki Xanthos Antik Kenti'ne gelen ziyaretçi sayısının katlanması hedefleniyor.
Ayrıca, Patara Antik Kenti'nde yapılan kazılar geçen yıl, 12 aya çıkarıldı. Patara Antik Kenti'nde bu yılki çalışmalarda, Neron Deniz Feneri başta olmak üzere restorasyon çalışmalarının hız kazanması planlanıyor.
Patara Antik Kenti'nde 1988 yılında Prof. Dr. Fahri Işık başkanlığında başlatılan antik kazılar, eşi Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından yürütülüyor. Kentin tarihi MÖ 8. yüzyıla kadar uzanıyor.

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