Sağlıklı ve doyurucu bir besin kaynağı olan patates ağırlıklı olarak karbonhidrattan oluşur. Aynı zamanda lif ve protein de içerir. Bünyesindeki karbonhidrat nişasta formunda bulunur. Bu nedenle glisemik endeksi oldukça yüksektir ve kan şekerini hızla yükseltir. İçerisinde A, C, B6, K vitaminlerinin yanı sıra potasyum, kalsiyum, demir, bakır ve magnezyum minerallerini barındır. Dünya mutfaklarının neredeyse tamamında kendine yer bulan patatesin 100 gramının haşlanmış hali 87 kaloriye karşılık gelir. Yağsız pişirildiğinde de pek çok diyet listesinde yer alır.

Patates Diyeti Nasıl Yapılır?

Patates, içerisinde yağ bulunmayan, lif bakımından zengin bir sebzedir. Uzun süreli tokluk hissi verir. İçerisinde barındırdığı çeşitli vitaminler sayesinde patates diyeti süresince vücut vitamin eklikliği çekmez ve sağlıklı kalır. Potasyum, diyet lifi ve C vitamini içeren patatesin kalorisi oldukça düşüktür. Bu sayede hızlı bir şekilde kilo verilmesini sağlar.

Patates diyetinin temel besini haşlanmış patatestir. Ancak patatesin yanında protein bakımından zengin olan yoğurdun da tüketilmesi önerilir. Bu sebepten ötürü patates yoğurt diyeti olarak da adlandırılır. Popülerliğini 3 günde 5 kilo verdiren diyet etiketinden dolayı kazanmıştır. Diyet listesinin iki çeşit gıdadan oluşması sebebiyle diyeti uygulamak oldukça kolaydır. Etkili bir şok diyetidir.