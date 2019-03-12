"Patates ekiminin yasaklandığı iddiası doğru değil"

GÜNAY NUH/HÜSEYİN YILDIZ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medyada patates ekiminin yasaklandığı iddiasına ilişkin, "Patates üretiminin yasağı ile ilgili herhangi bir şey kesinlikle söz konusu değil." dedi.

Bakan Pakdemirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada 25 ilde patates ekiminin bazı alanlarda yasaklandığı yönündeki paylaşımlar yapıldığını belirterek, sosyal medyadaki bu tür spekülasyonların kesinlikle doğru olmadığını belirtti.

Bakanlığın hem üreticiyi hem de tüketiciyi düşündüğünü anlatan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Patates üretiminin yasağı ile ilgili herhangi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Böyle bir şeyin sosyal medyada paylaşıldığı yönünde bana bilgi geldi. Bu nedenle açıklama yapma ihtiyacı duydum. Ekim alanlarının karantinası ile ilgili belki bir şey olabilir ama bu karantina alanlarının son 4 yıl içinde en fazla bin dekar artı veya eksi yönünde değiştiğini görüyoruz. Yani dün olan bir süreç bugün de devam eden yarın da devam edecek. Patates ekim alanlarının hastalıklı olan kesimlerinin karantina altına alınmasıyla patates ekiminin doğru olmadığı bakanlık tarafından açıklanan yerlerdir."