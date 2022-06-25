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Patates kavgası kanlı bitti! Av tüfeğiyle vurdu

25.06.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, geçimlerini hasat sonrası tarlada kalan patatesleri toplayarak sağlayan 2 aile arasında çıkan 'siz yarım çuval fazla aldınız' tartışmasında 2 kişi yaralandı.

Patates kavgası kanlı bitti! Av tüfeğiyle vurdu

Adana’da komşular arası ’Yarım çuval fazla patates aldın’ kavgasında 1 kişi tüfekle kolundan, 1 kişi de darp nedeniyle kafasından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi 1039 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kentte patates başakçılığı yaparak geçimlerini sürdüren Kaya ve Yüksel aileleri arasında akşam saatlerinde ’Yarım çuval fazla patates aldın’ tartışması çıktı.

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TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada Kaya ailesinden 2 kişi av tüfeğiyle komşularına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla 19 yaşındaki Cemile Yüksel kolundan yaralanırken, kardeşi 17 yaşındaki Emirhan ise darp nedeniyle kafasından yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, sokağın hemen yanında yapılan kır düğününün ise silahlı kavgaya rağmen devam etmesi dikkat çekti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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