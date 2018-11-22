Patates stoku yapana ceza

Bursa'da patates stoku yaptığı belirlenen kişiye para cezası uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, stokçuluk nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan artışın önüne geçmek için ekiplerin denetim yaptığı belirtildi.

Bu kapsamdaki çalışmalarda, Hal Zabıta ve Tarım AŞ denetim ekipleri, merkez Yıldırım İlçesinin Karapınar Mahallesi'nde, camları yeşil örtüyle kapatılan ve patates stoku yapıldığı öğrenilen dükkanda denetim gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği denetimde, kapısı açılan dükkanda çuvallarla istiflenmiş yaklaşık 35 ton patates bulundu. Konya'dan getirdiği patatesleri Bursa'da depoladığı iddia edilen şüpheliye, "Hal dışı toptan satış yapmak" suçundan 14 bin lira ceza kesildi.

Açıklamada, patateslerin Hal Derneği Komisyonu tarafından belirlenecek rakam üzerinden satın alınıp hal fiyatları doğrultusunda satışının yapılacağı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle son günlerde beklenmedik fiyat artışlarının bir nedeninin de stokçuluk olduğunu belirtti.

Bu konuda denetimleri artırdıklarını ifade eden Aktaş, "Sorumluluk sınırlarımız içinde fırsatçılığa meydan vermemek için ekiplerimizle denetimleri aralıksız sürdürüyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz. Stokçuluk yapıldığına dair en ufak bir şüphede bile zabıta ekiplerimize ihbarda bulunabilirler." ifadelerini kullandı.

