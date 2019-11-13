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Patates üreticisi, hasattan memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 10:02 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin yüzde 5, bölgenin ise yüzde 75'inin patates ihtiyacının karşılandığı Bitlis'te, bu yıl 45 bin dönüm arazide üretim yapıldı.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA) - TÜRKİYE'nin yüzde 5, bölgenin ise yüzde 75'inin patates ihtiyacının karşılandığı Bitlis'te, bu yıl 45 bin dönüm arazide üretim yapıldı. Patateslerin sökümü devam ederken, çiftçiler, bu seneki hasattan memnun olduklarını söyledi.
Van Gölü kıyısında bulunan Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz'da bu yıl yaklaşık 200 bin ton patates üretimi yapıldı. Ahlat'ta sertifikalı tohumla üretilen patatesler, bölge başta olmak üzere yakın ülkelere ihraç ediliyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, sezonun son hasadını yapan çiftçileri tarlada ziyaret etti. Çelik, 45 bin dönüm arazide 315 çiftçinin patates ürettiğini söyledi. Bu yılki rekolteden memnun olduklarını belirten Rıfat Çelik, "Hastalıktan arındırılmış bölgemizde üretilen patatesler, Türkiye'nin yemeklik patates ihtiyacının yüzde 5'lik kısmını karşılıyor. Çok şükür, bu sene beklediğimiz rekolte de verimli geçti. İlimizin birkaç stratejik ürünü var. Patates de bunlardan biri. Aynı zamanda iyi endüstriyel bitkimiz. Tatvan, Ahlat, Adilcevaz bölgemiz başta olmak üzere ilimizde yaklaşık 45 bin dönüm patates üretimimiz var. 315 üreticimizin yetiştirdiği patateste yıllık rekoltemiz yaklaşık 200 bin tondur. İlimizde 13 çeşit patates üretimi yapılmaktadır. Son yıllarda artan ivmeyle sertifikalı patates tohumu üretimimiz mevcuttur. Ayrıca 15 çiftçimiz, 7 bin dekarlık alanda, 35- 40 bin ton sertifikalı patates üretimi yapmaktadır. Sertifikalı patates, ilimizde kullanılmakla beraber komşu illere, kısmen de yurt dışına ihraç edilmektedir" diye konuştu.
Patates üretimine nisanda başlandığını ve yaklaşık 5 aylık süreci kapsadığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Çelik, "5 aylık süreçte tarladaki faaliyetler devam ediyor. 3- 4 bin insana da istihdam sağlanıyor. Üretimimiz bu sene çok iyi. Taban fiyatı da iyi. İlimizin gayri safi milli hasılasına katkısı, sertifikalı patates ile birlikte yaklaşık olarak 260 milyon TL'dir. Tabi biz Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilerimiz ile birlikte sürekli sahadayız. Gerek ilçe müdürlüklerimizin teknik personeli gerek il müdürlüklerimizin personeli ile birlikte nisan ayından itibaren sürekli tarlada üreticilerle birlikteler. Bu arada, tarladaki hastalık ve zararlı kontrollerini bitirdik. Yaklaşık 1 ay da depodaki kontrollerimiz sürecek. Tohumluklar sertifikalandırılacak. Tescil işlemi bittikten sonra bunların il dışına sevkiyatları sağlanacak" dedi.

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