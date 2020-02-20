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Patates verme bahanesiyle evine çağırdığı kişiye cinsel saldırıda bulunmuştu! Cezası düşürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 08:53 | Son Güncelleme

Erzurum'da, patates verme bahanesiyle evine çağırdığı L.G.'ye (39) cinsel saldırıda bulunan Demir Ç.'ye (41) yerel mahkemece verilen 14 yıllık ceza İstinaf Mahkemesi'nde 12.5 yıla düşürüldü.

Patates verme bahanesiyle evine çağırdığı kişiye cinsel saldırıda bulunmuştu! Cezası düşürüldü

Olay, 26 Ekim 2018'de, Palandöken ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Demir Ç., L.G.'nin evine gidip, kapısını çaldı. Demir Ç., kapıyı açın L.G.'ye "Ben eşinin kahveden arkadaşıyım. Eşinin haberi var. Benim az ilerideki evimde çuvalda patatesler var, gelip patateslerden al" dedi. L.G. ile birlikte eve giden Demir Ç., kadın girer girmez kapıyı kilitledi ve L.G.'ye cinsel saldırıda bulundu. Bu sırada L.G., Demir Ç.'den kurtulmayı başarıp, koşarak evine döndü ve durumu eşine anlattı. Eşiyle hastaneye giden L.G., vücudundaki izleri kontrol ettirip, darp raporu aldı. Olayın ardından L.G., polise gidip, şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan Demir Ç., 27 Ekim'de, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, eylemin, 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçunu oluşturabileceği gerekçesiyle, görevsizlik kararı verilerek, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

14 YIL CEZA VERİLDİ

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2 Mayıs 2019'da görülen karar duruşmasında Demir Ç. suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Demir Ç.'yi 'cinsel saldırı' suçundan 9.5 yıl, 'cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4.5 yıl olmak üzere toplam 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

'BANA KOMPLO YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Sanık avukatının karara itirazı üzerine dosya, Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden ele alındı. 7'nci Ceza Dairesi'nce dinlenen Demir Ç., ifadesinde yine suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben L.G.'nin evine daha öncede patates bırakmıştım. Olay tarihinde de eşi beni aradı, evlerine yeniden patates bırakmamı istedi. Bunun üzerine ben evinin girişine patates bıraktım. Kesinlikle L.G.'yi cinsel bir amaçla kendi evime götürmedim. Cinsel nitelikte bir davranışım olmadı, kendisine dokunmadım. Bana komplo yapıldığını düşünüyorum" dedi.

'ÜZERİME SALDIRDI, DİRENDİĞİM İÇİN GİYSİLERİMİ ÇIKARTAMADI'

Mağdur L.G. ise mahkemeye verdiği ifadede olayı şöyle anlattı:

"Sanık evimize geldiğinde bana eşimin patateslere bakmamı, beğenirsem almamı söylediğini iletti. Ben sanığın kız kardeşini tanıdığım için herhangi bir kuşku duymadım. Patatese bakmak için sanığın oturduğunu söylediği harabe nitelikteki eve gittim. Evde başka bir kimse yoktu. Girer girmez sanık kapıyı kilitledi, sonra birden üzerime saldırdı. Beni sürükleyerek evin giriş bölümünden salona kadar götürdü. Kurtulmak için elime geçirdiğim terlik, süpürge ve benzeri şeylerle direnmeye çalıştım. Direndiğim için giysilerimi çıkartamadı. Elinden kurtularak eve döndüm. Sanığın evine girdikten sonra bu arbede yaklaşık 15 dakika sürdü. Sanıktan şikayetçiyim cezalandırılmasını istiyorum."

CEZASI 1,5 YIL AZALDI

7'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan verdiği 4.5 yıllık cezayı yerinde bularak, avukatın istinaf başvurusunu reddetti. 7'nci Ceza Dairesi, Demir Ç. hakkında katılan L.G.'ye yönelik 'nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs' suçundan yargılama yapılmış ise de atılı eylemin yargılama sürecinde vasıf değiştirmesi sonucunda 'basit cinsel saldırı' niteliğinde bulunduğunu belirterek 9,5 yıllık cezayı 8 yıla düşürdü ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.
4.5 yıllık ceza İstinaf Mahkemesi'nde kesinleşirken, 8 yıllık ceza ise Yargıtay'da kesinleşecek ya da bozulacak.

Patates satma bahanesiyle cinsel saldırıya 12,5 yıl

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum cinsel saldırı

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