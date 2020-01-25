“Patatesi sabah yemek daha iyi”

İSTANBUL, (DHA) Kilo vermek ve tüm günlük kalorileri harcamak için yiyecekleri gün boyunca tüketim ayarlamasının önemine değinen Homeopati Uzmanı Dr. Yegâne Koulıeva Özcan, “Mesela patatesi, sabahları yemek daha iyi. Nişasta bakımından zengin, yüksek kalorili ve daha sonra kolayca yağa dönüşebilir. Eğer çok seviyorsanız kahvaltıda patates yiyerek gün boyu koşuşturmada aldığınız kaloriyi harcama şansınız çok daha yüksek” dedi.

Uzmanlar, kilo verme sürecinde kahvaltıda tüketilen öğünlerin önem taşıdığını belirtiyor.Uzmanlar ayrıca glisemik indeksi yüksek ve kan şekerini hızlı yükselten gıdaların kısa sürede daha çok acıkmaya ve gün içinde daha çok yemeye neden olduğunu ifade ediyorlar. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Homeopati Uzmanı Dr. Yegane Koulıeva Özcan, kilo kaygısının son yıllarda toplumda yaygın bir şekilde takıntı haline dönüştüğünü ve bu kişilerin psikolojik destek alması gerektiğini belirterek, “Son zamanlarda herkes diyet yapıyor ve herkes acilen zayıflamak istiyor. Bu insanların bir kısmı gerçekten kilo vermeli ama öyle bir grup insan var ki zayıflamayı takıntı haline getirdi. Sosyal medyadaki paylaşımların da etkisiyle kendini beğenmeyen, sırf bu nedenle zayıflamayı takıntı haline getirenlerin diyetisyene değil psikiyatristlere başvurmasını öneririm” dedi.