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Patatesin depo çıkış fiyatında indirim

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 15:37 | Son Güncelleme

Nevşehir'de bir araya gelen patates üreticileri ve depo işletmecileri, ürünün depo çıkış fiyatında yüzde 10 indirim kararı aldı - Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Yıldırım: - "Bu indirime perakendeci firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çağrıda bulunuyoruz"

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin patates ambarı konumundaki Nevşehir'de bir araya gelen patates üreticileri ve depo işletmecileri, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında ürünün depo çıkış fiyatında yüzde 10 indirime gidilmesini kararlaştırdı.

Patates üretiminin en yoğun yapıldığı Niğde, Nevşehir, Afyonkarahisar ve Bitlis'ten gelen üreticiler ve depo işletmecileri, kayadan oyma yer altı doğal depoculuğun merkezi konumundaki Kavak beldesinde buluştu.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ökkeş Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, üretici ve depocuların Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek amacıyla indirim kararı aldığını söyledi.

Yıldırım, "Patates fiyatları zaman zaman tartışma konusu oluyor. Ülkemiz tarımı, milli ekonomi ve tüketicilerimiz için elimizi bir kez daha taşın altına koyuyoruz. Sadece cefakar değil, vefakar olduğumuzu da gösteriyoruz." dedi.

Perakendecilere de çağrıda bulunan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığınca başlatılan, Cumhurbaşkanımızca desteklenen kampanya kapsamında bugünden itibaren ürünü yüzde 10 indirimli olarak satışa sunuyoruz. Bu indirime perakendeci firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çağrıda bulunuyoruz. Enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türkiye patates üreticileri ve depoculuk sektörümüz, devletimizle birlikte topyekun bir duruş sergileyecek elini taşın altına koyacaktır."

- "Depoculukla stokçuluğu karıştırmayalım"

Yıldırım, Kapadokya'daki yer altı depoculuğunun ülke için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, hasat edilen ürünün tümünün aynı dönemde piyasaya arz edilmesi halinde bir sonraki ay tüketilecek patates bulunamayacağını söyledi.

Ürünlerin bölgedeki depolarda bozulmadan muhafaza edildiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yılda yaklaşık 4,5 milyon ton patates üretilir. Bu ürün sofraya 6 ay tarladan gönderilir ama geri kalan 6 ayda depodan sevk edilir. Eğer tüm hasat aynı dönemde piyasaya sürülürse ikinci 6 ay 5 lirayı bırakın, 10 liraya patates bulamayız. Bu nedenle stokçuluk ve depoculuğu lütfen karıştırmayalım."

Patatesin depo çıkış fiyatı ürünün kalite ve türüne göre 1 lira 20 kuruş ile 2 lira arasında değişiyor. Bu rakamlar üzerinden bugünden itibaren yüzde 10 indirime gidilecek.

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Nevşehir Ökkeş Yıldırım PATATES Yeraltı doğal soğuk hava depoları

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