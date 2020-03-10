Patatesin en güzel hali: Patates püresi tarifi

Her yemeğin yanına yakışan, pratik bir yemek yancısı olan patates püresi, 7’den 70’e herkesin severek yediği bir tarif. Sadece ülkemizde değil dünya mutfağında da sıklıkla karşımıza çıkan patates püresi tarifi, küresel bir lezzet... Kremamsı lezzetiyle gönüllere taht kuran patates püresi yapımı ise kolaydır. Ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken can alıcı noktalar vardır. Tarif adımlarını dikkatle uygulamazsanız hazırladığınız patates püresinin hem kıvamı hem de lezzeti bozulur. Buradaki en önemli nokta adımları dikkatli bir şekilde uygulamak olacak. Patates püresi yapımı için kağıt ve kalemleri hazırlayın sevgili okur. Gözlerinizden kocaman kalpler çıkmasına sebep olacak lezzetli bir püre tarifi geliyor! PATATES PÜRESİ TARİFİ Patates püresi, haşlanmış patatesin püre haline getirilerek hazırlanır. Tarifin içinde tereyağı, krema, ekşi krema gibi pek çok malzeme eklenebilir. Ana yemeklerin yanında servis edilen patates püresi, aslında başlı başına bir ana yemek olabilir. Bu kadar çok övdüğümüz patates püresinin doğru bir şekilde yapımını anlatmanın zamanı geldi. İşte karşınızda süt kokulu, muhteşem lezzete sahip patates püresi tarifi.

MALZEMELER: 5 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı tereyağı

Bir su bardağı tam yağlı süt

Bir çay kaşığı tuz

Bir fiske karabiber (isteğe bağlı) PATATES PÜRESİ YAPIMI Patatesleri yıkayın ve kabuklarını soyun. Patatesleri tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su ilave edip orta ateşte kaynamaya bırakın. Tamamen yumuşayana kadar patatesleri pişirin. Patateslerin kesinlikle sert kalmaması lazım. İyice pişen patateslerin suyunu süzün. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı tereyağını ilave edin ve özel bir aparat yardımıyla patatesleri ezmeye başlayın. Patatesleri tamamen ezdikten sonra üzerine bir su bardağı sütü, tuzu, karabiberi de ekleyerek tamamen krema kıvamına gelene kadar ezme işlemine devam edin. Pürede patates tortuları kalmaması lazım, kıvamının pürüzsüz bir hal alması şart. Patates püresi hazır, servis tabağına alabilirsiniz. Patates püresi orijinal tarifinden peynir türleri yer almaz. Ancak damak zevkine bağlı olarak püreye çeşitli peynirleri ilave edebilirsiniz. PATATES PÜRESİ PÜF NOKTALARI NELERDİR? Patatesin haşlama suyundan bir miktar pürenin içine ekleyebilirsiniz. Ancak patatesleri haşlamadan önce çok iyi yıkamalısınız. Patatesleri ezerken üzerine az bir miktar haşlama suyundan kullanmak, püreyi daha leziz bir hale getirecektir.

Patatesleri ezerken blender kullanımından kaçınmalısınız. Bunun sebebi ise blender’ın patates içindeki nişastayı bozmasıdır. Nişasta yapısı bozulduğunda püre yapışkan bir hal alır ve bu da rahatsız eder. Bunun için patatesi ezerken ilgili aparatları tercih edebilir, ya da çatal kullanabilirsiniz. Kullanacağınız patateslerin aynı boyutta olmasına dikkat etmelisiniz. Farklı boyutta patates kullanıyorsanız pişme süreleri de farklılaşacaktır. Bu da ezme işlemini zorlaştırır ve kremamsı bir kıvam etmek zor olur. Eğer patatesler farklı boyuttaysa onları keserek aynı boyuta getirmelisiniz. Patatesleri haşladıktan sonra suyun içinde bekletmemelisiniz. Haşlanan patatesleri hemen süzmelisiniz. Aksi halde püre kıvamlı olmaz. Püre için kullanılan sütün ve kremanın oda sıcaklığında olması şart. Eğer sıvı malzemeler soğuk olursa hem patates geç emer hem de pürenin kıvam alması zorlaşır. Pürenin lezzetini artırmak istiyorsanız patates haşlama suyunun içine kuru soğan ve sarımsak ekleyebilirsiniz. Patateslerin daha hızlı pişmesini istiyorsanız düdüklü tencere kullanabilirsiniz.