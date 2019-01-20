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Patatesler, doğal soğuk hava deposu mağaralarda saklanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 11:34 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde mağaralar soğuk hava deposu olarak kullanılıyor.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde mağaralar soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Hava sıcaklığının yaz- kış sabit olduğu bu mağaralarda tonlarca patates yaklaşık 8 ay boyunca muhafaza ediliyor. Türkiye'nin patates üretim merkezlerinden Sandıklı'ya bağlı Akin köyündeki 3 mağara, patates saklamak amacıyla doğal soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Her biri 3 bin ton kapasiteli mağaralara ekim ayı başında konulan patatesler mayıs sonuna kadar kalıyor. İçerisindeki sıcaklığın yaz- kış 8 derecede sabit kaldığı bu mağaralarda depolanan patatesler, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentine gönderiliyor. Mağaralarda patateslerin depolanması ve nakliyesi sırasında günde 50- 60 kişi çalışıyor. 'BURADA BİNLERCE KİŞİ EKMEK YİYOR' Köy sakinlerinden Ali Günaşık, "Buralar patatesin beslenme yeridir. Tarladan çıkmış gibi Türkiye'nin her tarafında İstanbul olsun, Ankara olsun, İzmir olsun doğuya dahi buradan patates gidiyor. Bu mağaralar sayesinde de burada binlerce kişi ekmek yiyor. Bu depolarda patatesler 10'uncu aydan 3'üncü aya kadar bozulmadan muhafaza edilebiliyor" dedi. 'EKMEK PARASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ' Patates işçisi Eylem Doğan, "Mağaralar sayesinde bu kış gününde çoluk çocuk için ekmek parası için çalışıyoruz. Böylece ev ekonomisine de katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

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