Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 1999'da geçirdiği trafik kazası sonucu sol gözünü kaybeden, bu olaydan 4 yıl sonra oğlu, 7 yıl sonra da eşi ölen Nuran Konuralp (77), 'patchwork' (Kırkyama: Çeşitli bez parçalarının bir araya getirilerek ve değişik şekillerde desenler verilerek dikilmesi sonucunda ihtiyaç için yapılan el sanatı) yaparak hayata tutundu.

Başkent'te oturan Nuran Konuralp, liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavında çok istediği güzel sanatlar bölümünü kazanamayınca ABD'ye gitti. Konuralp, bu ülkede aldığı eğitimle 'patchwork' sanatını öğrendi. Ardından Türkiye'ye dönen ve iğne ile yaptığı el sanatını geliştiren Nuran Konuralp, sergiler açmaya başladı. 1962 yılında evlenen ve 2 oğlu olan Konuralp, 1999 yılında İtalya'da açtığı sergi dönüşü Ankara'da havalimanından evine giderken trafik kazasında ağır yaralandı. Tedaviyle sağlığına kavuşan; ancak sol gözü görme yetisini kaybeden Nuran Konuralp, 'patchwork' yapmaya devam etti.

Kazadan 4 yıl sonra, 2003'te, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi oğlu Sadi Konuralp (39), konferans için gittiği İstanbul'da Rumeli Han'ın çatısından kopan 40 kiloluk taş parçasının üzerine düşmesi sonucu ölen, 2006 yılında da lenfoma tedavisi gören eşini kaybeden Nuran Konuralp, evinde 'patchwork' yaparak hayata tutundu.

'HAYATIM BOYUNCA POZİTİF OLDUM'

Konuralp, İtalya dönüşü geçirdiği kazanın çok ağır olduğunu belirterek, "Hatta olay yerinde beni 'öldü' sanıp, üstüme gazete sermişler. Sonra bir hemşire yaşadığımı anlamış ve tekrar hayata dönmüşüm. Çok kısa süre içerisinde 15 ameliyatla hayata tutundum. Bir gözümü kaybettim, bacağımda 35 santimetrelik bir çivi ile geziyorum. Belim kırıldı, kolum kırıldı; ama yılmadım, yılmayacağım. 4 yıl sonra da oğlumu talihsiz bir kazada kaybettim. Hemen sonra eşim öldü. Ben hiçbir zaman bu yaşadığım olaylardan dolayı kendimi toplumdan soyutlamadım. Hayatım boyunca hep pozitif olmaya çalıştım. Sosyal hayatım gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Derneklerde çalışıyorum, okullara kitaplar dağıtıyorum" dedi.

'BU BİR GRAFİK TASARIMI, BİR SANATTIR'

Güzel sanatlar okuyamayınca ABD'ye gidip 'patchwork' kurslarına katıldığına anlatan Konuralp, "Ben Amerika'da bu işi yapan uzmanlardan, ustalardan eğitim aldım. Bu bir grafik tasarımdır, bu bir sanattır. Tamamı elle yapılıyor. Enternasyonal bir isim aslında; ama ne yazık ki 'Neden yamalı bohça demiyorsunuz?' diye eleştirildim. Başka bir adı daha var ki hiç kullanmıyorum, 'Hanım dilendi, bey beğendi', bunların hepsini reddediyorum" diye konuştu.

Yabancı ülkelerde sık sık sergi açtığını anlatan Nuran Konuralp, yıllar önce Hollanda'da gerçekleştirdiği bir sergide lale motifli patchwork ile Hollanda-Türkiye dostluk ödülü aldığını aktardı. Konuralp, bazılarını ölen oğlu anısına açtığı sergilerden elde edilen geliri Bedensel Engelliler Vakfı'na bağışladığını belirtti.