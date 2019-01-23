HABER

'Patchwork' yaparak hayata tutundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.01.2019 12:07 | Son Güncelleme

ANKARA'da 1999'da geçirdiği trafik kazası sonucu sol gözünü kaybeden, bu olaydan 4 yıl sonra oğlu, 7 yıl sonra da eşi ölen Nuran Konuralp (77), 'patchwork' (Kırkyama: Çeşitli bez parçalarının bir araya getirilerek ve değişik şekillerde desenler verilerek dikilmesi sonucunda ihtiyaç için yapılan el sanatı) yaparak hayata tutundu.

'Patchwork' yaparak hayata tutundu

Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 1999'da geçirdiği trafik kazası sonucu sol gözünü kaybeden, bu olaydan 4 yıl sonra oğlu, 7 yıl sonra da eşi ölen Nuran Konuralp (77), 'patchwork' (Kırkyama: Çeşitli bez parçalarının bir araya getirilerek ve değişik şekillerde desenler verilerek dikilmesi sonucunda ihtiyaç için yapılan el sanatı) yaparak hayata tutundu.
Başkent'te oturan Nuran Konuralp, liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavında çok istediği güzel sanatlar bölümünü kazanamayınca ABD'ye gitti. Konuralp, bu ülkede aldığı eğitimle 'patchwork' sanatını öğrendi. Ardından Türkiye'ye dönen ve iğne ile yaptığı el sanatını geliştiren Nuran Konuralp, sergiler açmaya başladı. 1962 yılında evlenen ve 2 oğlu olan Konuralp, 1999 yılında İtalya'da açtığı sergi dönüşü Ankara'da havalimanından evine giderken trafik kazasında ağır yaralandı. Tedaviyle sağlığına kavuşan; ancak sol gözü görme yetisini kaybeden Nuran Konuralp, 'patchwork' yapmaya devam etti.
Kazadan 4 yıl sonra, 2003'te, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi oğlu Sadi Konuralp (39), konferans için gittiği İstanbul'da Rumeli Han'ın çatısından kopan 40 kiloluk taş parçasının üzerine düşmesi sonucu ölen, 2006 yılında da lenfoma tedavisi gören eşini kaybeden Nuran Konuralp, evinde 'patchwork' yaparak hayata tutundu.
'HAYATIM BOYUNCA POZİTİF OLDUM'
Konuralp, İtalya dönüşü geçirdiği kazanın çok ağır olduğunu belirterek, "Hatta olay yerinde beni 'öldü' sanıp, üstüme gazete sermişler. Sonra bir hemşire yaşadığımı anlamış ve tekrar hayata dönmüşüm. Çok kısa süre içerisinde 15 ameliyatla hayata tutundum. Bir gözümü kaybettim, bacağımda 35 santimetrelik bir çivi ile geziyorum. Belim kırıldı, kolum kırıldı; ama yılmadım, yılmayacağım. 4 yıl sonra da oğlumu talihsiz bir kazada kaybettim. Hemen sonra eşim öldü. Ben hiçbir zaman bu yaşadığım olaylardan dolayı kendimi toplumdan soyutlamadım. Hayatım boyunca hep pozitif olmaya çalıştım. Sosyal hayatım gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Derneklerde çalışıyorum, okullara kitaplar dağıtıyorum" dedi.
'BU BİR GRAFİK TASARIMI, BİR SANATTIR'
Güzel sanatlar okuyamayınca ABD'ye gidip 'patchwork' kurslarına katıldığına anlatan Konuralp, "Ben Amerika'da bu işi yapan uzmanlardan, ustalardan eğitim aldım. Bu bir grafik tasarımdır, bu bir sanattır. Tamamı elle yapılıyor. Enternasyonal bir isim aslında; ama ne yazık ki 'Neden yamalı bohça demiyorsunuz?' diye eleştirildim. Başka bir adı daha var ki hiç kullanmıyorum, 'Hanım dilendi, bey beğendi', bunların hepsini reddediyorum" diye konuştu.
Yabancı ülkelerde sık sık sergi açtığını anlatan Nuran Konuralp, yıllar önce Hollanda'da gerçekleştirdiği bir sergide lale motifli patchwork ile Hollanda-Türkiye dostluk ödülü aldığını aktardı. Konuralp, bazılarını ölen oğlu anısına açtığı sergilerden elde edilen geliri Bedensel Engelliler Vakfı'na bağışladığını belirtti.

FOTOĞRAFLI

'Patchwork' yaparak hayata tutundu'Patchwork' yaparak hayata tutundu'Patchwork' yaparak hayata tutundu'Patchwork' yaparak hayata tutundu

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Başakşehir'de sahte parfüm operasyonuBaşakşehir'de sahte parfüm operasyonu
Doğum gününde kaza geçirerek öldüDoğum gününde kaza geçirerek öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Moussa Sow Türkiye'ye geri döndü!

Moussa Sow Türkiye'ye geri döndü!

Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor

Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Polisler alarma geçti: Canlı bombayım kendimi patlatacağım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti: Hayvansever bir insanım

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İzmr'de çocuk, traktör tekerinin altına şıkıştı

Şok geçirdi! Zamanla yarış...

Adana'da açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Açığa alınan lise müdürü, ahırda ölü bulundu

Instagram'da tanıştı, metruk binada tecavüze kalkıştı

Korkunç olay! Instagram'da tanıştı, tecavüze kalkıştı

İstanbul'da bir genelevin bahçesinde düşüp, başını vuran adam öldü

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.