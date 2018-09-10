Paten kaymaya çalışan teyzeden gülümseten anlar

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ayağına geçirdiği patenlerle kaymak isteyen teyze ayakta durmakta bile zorlandı. Arkadaşlarının desteğini almak isterken yere düşme anı ise gülümseten görüntülere sebep oldu.
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