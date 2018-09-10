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Paten kaymaya çalışan teyzeden gülümseten anlar

İLGİNÇ HABERLER  | 10.09.2018 16:54 | Son Güncelleme

Patenlerle kaymaya çalışan teyzenin görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ayağına geçirdiği patenlerle kaymak isteyen teyze ayakta durmakta bile zorlandı. Arkadaşlarının desteğini almak isterken yere düşme anı ise gülümseten görüntülere sebep oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Teyze paten sosyal medya

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