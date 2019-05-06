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Paten keyfi cezayla bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 14:49 | Son Güncelleme

Antalya’da seyir halindeki şehiriçi yolcu otobüsüne tutunarak paten yapan gence polis tarafından 108 lira para cezası kesildi.

Paten keyfi cezayla bitti

Antalya’da seyir halindeki şehiriçi yolcu otobüsüne tutunarak paten yapan gence polis tarafından 108 lira para cezası kesildi. Genç otobüse sadece dokunduğunu iddia etti.
Muratpaşa ilçesinin Cumhuriyet Caddesi’nde, şehir içi yolcu otobüsüne patenli bir gencin tutunarak ilerlemesi polisin dikkatinden kaçmadı. Polis ekiplerince yakalanan 19 yaşındaki Deniz Karataş’a trafiği tehlikeye düşürmekten 108 lira para cezası kesildi.

"Dokundum"
Pateni spor olarak yaptığını ve bir çok kaza geçirdiğini dile getiren Karataş, "Böyle bir işe kalkışan biri değilim, asla kimseye tavsiye de etmem. İnerken önümde otobüs vardı durmak için otobüse dokundum. Sağıma soluma baktım daha sonra otobüsü bırakıyorum. Çekilen görüntülerde bu var. Sağa doğru geçerken polis arkamdan itti. Daha önce paten sürerken polisler tarafından yaka paça indirildim. Bu yüzden korktum ve kaçtım. Ama daha sonra durdum, kaçmadım. 108 lira para cezası kesildi. Cezayı ödeyemeyeceğim. Aileme nasıl söylerim otobüse tutundum para cezası yedim diye" ifadelerini kullandı.

Paten keyfi cezayla bitti

Paten keyfi cezayla bitti

Paten keyfi cezayla bitti

Paten keyfi cezayla bitti

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