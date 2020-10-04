HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Paten süren çocuklara ‘tehlikeli yokuş yardımı’

Paten süren çocuklara ‘tehlikeli yokuş yardımı’

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Antalya’da bir motosiklet sürücüsü, Konyaaltı sahilinden varyantlara çıkan yokuşu çıkmak isteyen yaşı küçük patenli çocuklara yardım etti.

Antalya’da bir motosiklet sürücüsü, Konyaaltı sahilinden varyantlara çıkan yokuşu çıkmak isteyen yaşı küçük patenli çocuklara yardım etti. Motosikletin arkasına tutunan 3 patenli çocuğun yokuşu tehlikeli şekilde çıkması kameralara yansıdı.
Olay, Konyaaltı sahilinden Konyaaltı Caddesi’ne çıkışın olduğu virajlı çift yönlü yolda meydana geldi. Sahilden arkasına bindirdiği yolcuyla gitmek için hazırlanan motosiklet sürücüsü, yokuşu çıkmak için yardım isteyen 3 patenli çocuğun motosikletine tutunmasına müsaade etti. Yaklaşık 250 metrelik mesafeyi motosiklete tutunarak giden çocuklar, zaman zaman düşme tehlikesi yaşadı. Yokuşu çıkan çocuklar ardından motosikletten ayrılıp yollarına paten sürerek devam etti.
Çocukların o tehlikeli anları kameralara yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgiTalebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgi
Tünelde 5 araç birbirine girdi!Tünelde 5 araç birbirine girdi!
Duygu Çelikten olayı nedir?Duygu Çelikten olayı nedir?
1/
En Çok Okunan Haberler
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı
Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Metro inşaatında feci ölüm!
Metro inşaatında feci ölüm!
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Diğer Haberler
Emine Erdoğan, engelli köpek 'Leblebi'yi sahiplendi
Emine Erdoğan, engelli köpek 'Leblebi'yi sahiplendi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye oralara her an müdahale edebilir
Türkiye'den net mesaj: Her an müdahale olabilir
Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı, teknik nedenlerle ertelendi
Türkiye-Yunanistan toplantısı ertelendi
Taksi durağındaki 2 bin yıllık lahit müzeye kaldırıldı
Bu görüntüden sonra harekete geçildi! Müzeye kaldırıldı
Ankara'da zincirleme trafik kazası
Tünelde 5 araç birbirine girdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın Müzesi inşaatında inceleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın Müzesi inşaatında inceleme
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.