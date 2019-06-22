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Paten yapan çocuklardan trafikte tehlikeli hareketler

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 12:42 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da patenli 2 çocuğun, bir motosikletin arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da patenli 2 çocuğun, bir motosikletin arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Süleymanpaşa ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde, patenli 2 çocuk, yoldan geçen bir motosikletin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Çocukların yaptığı bu tehlikeli yolculuk, bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Çocuklar, bir süre bu şekilde ilerledikten sonra motosikleti bırakıp, caddenin ortasında patenle yollarına devam etti.

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