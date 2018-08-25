Patenci çocukların tehlikeli yolculuğu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuğa çıkan 4 patenci çocuk, görenleri hayrete düşürdü. Çocukların kent merkezindeki paten pistine her gün bu şekilde gittiği öne sürüldü. Olay, Muratpaşa ilçesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir içi ulaşımda hizmet veren bir otobüs, yolcu almak için cadde üzerindeki durağa yanaştı. Bu sırada yolun karşısına geçmek için durağın arkasında bekleyen 4 patenci çocuk, otobüsün hareket ettiğini gördü. Önce biri, ardından diğer üçü otobüsün arkasına tutunarak tehlikeli yolculuğa çıktı. Yaklaşık 1 kilometre boyunca araç trafiğine ve tehlikeye aldırış etmeden otobüse tutunarak giden çocukların Muratpaşa Kent Meydanı'ndaki paten pistine gittikleri önce sürüldü. Evinin balkonundan tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntüleyen vatandaş ise duruma isyan ederek, bu türden görüntülerin cadde üzerinde her gün yaşandığını, patenci çocukların Muratpaşa Kent Meydanı'ndaki paten pistine bu şekilde gittiğini söyledi.



PARTNER Müstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştı