HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Patenci gençlerin tırın arkasındaki tehlikeli yolculuğu amatör kamerada

Patenci gençlerin tırın arkasındaki tehlikeli yolculuğu amatör kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 15:04 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir grup patenci genç, canlarını hiçe sayarak seyir halindeki tırın arkasına tutunup dakikalarca yolculuk yaptılar.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir grup patenci genç, canlarını hiçe sayarak seyir halindeki tırın arkasına tutunup dakikalarca yolculuk yaptılar. Gençlerin tehlikeli yolcuğu ise amatör kamera ile görüntülendi.
Olay Kocaeli’nin Darıca ilçesi Eskihisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, paten süren 4 genç, daha hızlı yolculuk yapabilmek için kendilerine tehlikeli bir yöntem seçti. Seyir halinde bulunan bir tırın arkasına tutunan gençler, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye soktu. Adeta ölüme meydan okuyan gençlerin bu tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirirken, o anlar ise başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, gençlerden birinin yolculuk esnasında tek eliyle tutunarak, diğer eliyle de sigara içtikleri görülüyor.
Gençlerin yolculuk esnasındaki sakin tavırları da dikkat çekiyor. Uzun süre bu şekilde yolculuk eden gençler, Darıca merkezin yakınlarında tırın durmasıyla ellerini bırakarak yollarına patenleriyle devam ediyor. Gençler, tırı bıraktıktan sonra ise arkasına takıldıkları tırın sürücüsüne de el sallamayı ihmal etmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
Minik Ayda 91 saat sonra enkazdan böyle çıkarıldıMinik Ayda 91 saat sonra enkazdan böyle çıkarıldı
28 Ekim tam gün tatil olacak mı?28 Ekim tam gün tatil olacak mı?
1/
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri
91. saatte gelen mucize! İşte Ayda'nın kurtarılma görüntüleri
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Koronavirüse yakalanınca başrolü kaybetti
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
Böyle ayakta tutulmuştu... Tüm gece acı haberler geldi
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Diğer Haberler
CNN Türk canlı yayında çok acı anlar! Spiker de muhabir de gözyaşlarını tutamadı
Spiker de muhabir de gözyaşlarını tutamadı
Korkunç olay! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürdü
Korkunç olay! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürdü
Minik Ayda 91 saat sonra enkazdan böyle çıkarıldı
Minik Ayda 91 saat sonra enkazdan böyle çıkarıldı
Depremde ölen babaanne ve 4 torunundan geriye doğum günü görüntüsü kaldı
Babaanne ve 4 torunundan geriye bu görüntü kaldı...
Enkazda 96. saatte yeni mucize mi? Son dakika gelişmesi
Enkazda 96. saatte yeni mucize mucize arayışı
Yer: Samsun! Yol çalışması sırasında insan kemikleri bulundu
1,5 metre mesafeyle 4 ayrı noktada bulundular
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.