Patenci gençlerin otobüsün arkasına takılarak yaptıkları tehlikeli yolculuk

Avcılar’da patenli 6 genç, otobüsün arkasına takılarak uzun süre tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Gençlerin canlarını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar’da 6 patenli genç, otobüsün arkasına tutunarak ilerledi. Gençlerin tehlikeli yolculuğunu görenlerin yürekleri ağza geldi. Patenli gençler, otobüsün arkasına takılarak hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini hiçe saydı. O anlar otobüsün arkasından gelen bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün arkasına takılan patenli iki genç tehlikeli şekilde yolculuk ediyorlar.

