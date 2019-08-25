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Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 17:17 | Son Güncelleme

ERZURUM'da belediye otobüsünün arkasına takılarak yolculuk yapan gençlerin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da belediye otobüsünün arkasına takılarak yolculuk yapan gençlerin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
Merkez Yakutiye ilçesi Üniversite Kavşağında ilerleyen Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün arkasına takılan patenli iki genç, tehlikeli bir yolculuk yaptı. Cumhuriyet Caddesine doğru ilerleyen otobüsün arkasında bir süre giden gençler, kendilerini görüntüleyen arkadaki araçlardakilere ise aldırmadı. Rahat tavırlarını bozmayan iki genç, ışıkta bekleyen otobüsten ayrılmadı. Gençler, otobüsün arkasındaki tehlikeli yolculuklarını devam ettirdi.

FOTOĞRAFLI

Patenci gençlerin tehlikeli yolculuğuPatenci gençlerin tehlikeli yolculuğuPatenci gençlerin tehlikeli yolculuğuPatenci gençlerin tehlikeli yolculuğu

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