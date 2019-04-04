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Patencilerin tehlikeli yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

Bursa'da 2 genç şehir trafiğinin ana akslarından biri olan Bursa - İzmir Karayolu'na patenle çıkarak 50 kilometre hızla tehlikeli bir yolculuk yaptı.

Bursa'da 2 genç şehir trafiğinin ana akslarından biri olan Bursa - İzmir Karayolu'na patenle çıkarak 50 kilometre hızla tehlikeli bir yolculuk yaptı. DHA kameralarına yansıyan tehlikeli yolculukta, akrobatik hareketler yapan gençlerden biri kameraya gülerek, Biraz tehlikeli fakat eğlenceli, arabanın çarpmasından korkmuyorum, çarparsa da ben suçluyum dedi.
Olay Bursa'nın Osmangazi İlçesi Bursa- İzmir Karayolunda meydana geldi. şehir trafiğinin ana akslarından biri olan Bursa-İzmir karayoluna patenleriyle çıkan 2 genç, saatte 50 kilometre hızla hem kendi canlarını hem de trafiğin güvenliğini tehlikeye attı. Karayolunda yaptıkları yolculuk sırasında zaman zaman şerit bile değiştiren 2 genç, akrobatik hareketler yaparak gitmeleri de dikkatlerden kaçmadı. Yolda ilerlerken DHA kameralarına yakalanan gençler, 2 yıldır paten kullandıklarını belirtti. DHA Muhabirin Tehlikeli değil mi Araba çarpar diye korkmuyor musunuz sorusuna gençlerden biri gülerek, Biraz tehlikeli ama eğlenceli,arabaların çarpmasından korkmuyorum, çarparsa da ben suçluyum diyerek yanıtladı.
Yaklaşık 1 saat boyunca karayolunda tehlikeli yolculuk yapan patenci gençler, bir süre sonra gözden kayboldu.

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