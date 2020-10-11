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Patenle demir çitin üzerinden atlamaya çalışan genç ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 15:32 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki genç, patenleri ile üstünden atlamaya çalıştığı çitin üzerindeki demirin koluna takılması sonucunda yaralandı.Olay, İzmit ilçesi Yeni Doğan Mahallesi Güneş Caddesi üzerinde bulunan Sekapark’taki kaykay pistinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 16 yaşındaki genç, patenleri ile üstünden atlamaya çalıştığı çitin üzerindeki demirin koluna takılması sonucunda yaralandı.
Olay, İzmit ilçesi Yeni Doğan Mahallesi Güneş Caddesi üzerinde bulunan Sekapark’taki kaykay pistinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki R.F.B. pateni ile kaykay pistinin etrafında bulunan demir çitlerin üzerinden atlamaya çalıştı. Çitlerden atlarken dengesini kaybederek düşen R.F.B. çit üzerinde bulunan sivri demirin koluna gelmesi sonucunda yaralandı. Demirin takılması nedeni ile kolunda kesik oluşan R.F.B.’nin arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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