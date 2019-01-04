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Patenle tehlikeli yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 17:24 | Son Güncelleme

ÇORUM'da halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli genç, görenleri tedirgin etti. Tehlikeli yolculuk cep telefonuyla görüntülendi.

Patenle tehlikeli yolculuk

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli genç, görenleri tedirgin etti. Tehlikeli yolculuk cep telefonuyla görüntülendi.
Çorum'da seyir halindeki halk otobüsünün arkasına tutunan patenli genç, bu şekilde yolculuk yaptı. Yaklaşık 60 kilometre hızla seyreden otobüsün arkasında tutunarak patenle kayan genç, diğer sürücülerin kornalı uyarısına aldırmadan tehlikeli yolculuğunu sürdürdü. Ölümüne yolculuk otobüsün durağa girmesiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Patenle tehlikeli yolculuk

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