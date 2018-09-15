Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

Semih ERSÖZLER- ANTALYA,(DHA) Antalya'da paten kayan yaşları 12 ile 16 arasında değişen çocukların halk otobüslerinin arkasına tutunarak yaptığı yolculuk, diğer sürücülere ve çevredekilere korkulu anlar yaşatırken, tepkilerine de neden oldu. Antalya'da seyir halindeki otobüsün arkasına tutunarak paten kayan çocukları görenlerin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi. Muratpaşa ilçesi Anafartalar Caddesi'nde seyir halindeki iki özel halk otobüsünün arkasına tutunarak paten kayan gençler çevredekilere ve araç sürücülerine korku dolu anlar yaşattı. Bir araç sürücüsünün çektiği görüntüde, paten kayan ve yaşları 9 gencin çevredekilere aldırış etmeden iki farklı otobüse tutunarak yolculuk yaptığı görüldü. Hem kendi hayatlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan gençler, bu yolculuk sırasında uzun süre egzoz gazına da maruz kaldı. Görüntüyü çeken kişiler ve diğer araç sürücüleri gençlere tepki gösterdi. Tepkilere aldırış etmeyen gençler, tehlikeli yolculuklarına devam etti.
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