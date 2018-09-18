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Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 15:17 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de patenli 5 genç, seyir halindeki belediye otobüsünün arkasına asılarak ilerledi.

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de patenli 5 genç, seyir halindeki belediye otobüsünün arkasına asılarak ilerledi.
Çamlık Caddesi'nden Servergazi Mahallesi'ne giden Askeri Saha Geçiş Yolu'nda, bir şehir içi yolcu otobüsün arkasına tutunarak patenle yolculuk yapan 5 çocuğu görenler şaşkınlıkı yaşadı. Bir otomobil sürücüsü, çocukların tehlikeli yolculuğunu görünce cep telefonuyla o anları kaydetti. Otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yapıp, trafiğe ve tehlikeye bile aldırış etmeden, canlarını hiçe sayan çocuklar yaklaşık 3 kilometre bu şekilde gitti. Otobüs şoförüne görünmemek için arka tarafta saklanan çocukları diğer araç sürücüleri de şaşkınlıkla izledi.

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