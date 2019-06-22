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Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 11:53 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da patenli 2 çocuğun, bir motosikletin arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da patenli 2 çocuğun, bir motosikletin arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
Süleymanpaşa ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde, patenli 2 çocuk, yoldan geçen bir motosikletin arkasına tutunarak ilerlemeye başladı. Çocukların yaptığı bu tehlikeli yolculuk, bir otomobil sürücüsü tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Çocuklar, bir süre bu şekilde ilerledikten sonra motosikleti bırakıp, caddenin ortasında patenle yollarına devam etti.

FOTOĞRAFLI

Patenli çocukların tehlikeli yolculuğuPatenli çocukların tehlikeli yolculuğuPatenli çocukların tehlikeli yolculuğuPatenli çocukların tehlikeli yolculuğu

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