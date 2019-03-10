Patenli çocukların trafikte tehlikeli yolculuğu

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)- BURSA'da halk otobüsün arkasına tutunarak yolculuk yapan patenli çocukların görüntüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaklaşık 20 dakika boyunca tutundukları otobüsün arkasında yolculuk yapan patenli çocuklar, kendilerini görüntüleyen kişiyi fark edince otobüsü bırakarak gözden kayboldu.

Görüntüler, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kaydedildi. Öğlen saatlerinde 4 patenli çocuk, halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yapmaya başladı. Patenli çocuklar, trafiğin yoğun olduğu sırada, otomobillere aldırış etmeden yaklaşık 20 dakika boyunca bu tehlikeli yolculuğunu sürdürdü. Yaşanan yolculuk, bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi. Patenli çocuklar, kendilerini görüntüleyen kişiyi fark edince otobüsü bırakarak gözden kayboldu.

