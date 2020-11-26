HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Patenli genç kamyonun arkasına tutunup tehlikeye aldırış etmeden dans etti

Patenli genç kamyonun arkasına tutunup tehlikeye aldırış etmeden dans etti

26.11.2020 09:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da bir kamyonun arkasına takılan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Erzurum’da bir kamyonun arkasına takılan patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Kamyon arkasında tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen gencin dans etmesi ise dikkat çekti.
Erzurum’da caddede paten yapan bir gencin kamyon arkasına takılarak ilerlemesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Gencin kamyon arkasındaki tehlikeli yolculuğa aldırış etmeden dans ederek ilerlemesi ise pes dedirtti.
E-80 karayolunda da trafiğin en yoğun olduğu saatlerde seyir halindeki kapalı kasa bir kamyonun arkasına tutunan patenli genç, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Yaklaşık 2 kilometre kamyonla birlikte ilerleyen genç, sürücülerin uyarı kornolarına ise kulak asmadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız
İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı terörist teslim olduİçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı terörist teslim oldu
Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 12 milyon TL'yi aşan ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

Acun Ilıcalı'dan bir hamle daha! Herkesi görevden alıyor...

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İmamoğlu'ndan Bakan Koca'ya yanıt

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

İstanbul'da terör operasyonu! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltına alındı

İstanbul'da terör operasyonu! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltına alındı

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Kasım Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 26 Kasım Süper Loto sonuçları sorgulama

15 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Polis, telefon hırsızını terliğinden yakaladı

Polis, telefon hırsızını terliğinden yakaladı

Uzmanı açıkladı: Depremde hayat kurtarıyor

Uzmanı açıkladı: Depremde hayat kurtarıyor

İSKİ su kesintisi 26 Kasım 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi sorgulama

26 Kasım İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Sayısal Loto sonuçları 25 Kasım 2020 belli oldu! Sayısal Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? 25 Kasım Sayısal Loto sonuçları

83 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.