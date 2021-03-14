HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

14.03.2021 12:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak trafiğin yoğun olduğu caddede araçların arasından giden patenli genç ve arkadan gelen patenli arkadaşı adeta tehlikeye davetiye çıkardı.Olay, merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde yaşandı.

Konya’da seyir halindeki kamyonetin arkasına tutunarak trafiğin yoğun olduğu caddede araçların arasından giden patenli genç ve arkadan gelen patenli arkadaşı adeta tehlikeye davetiye çıkardı.
Olay, merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, patenli bir gencin araç trafiğinin yoğun olduğu saatlerde kamyonetin arkasına tutunarak yolculuk etmesi tehlikeye davetiye çıkardı. Patenli gencin kamyonete tutunarak yaptığı yolculuğu gören diğer sürücülerin bazıları korna çalarak gence tepki gösterdi. Sürücülerin tepkilerine karşılık el sallayan patenli genç, daha sonra araçların kırmızı ışıkta beklemeye başlaması üzerine arkadan gelen başka bir patenli bir arkadaşıyla birlikte gözden kayboldu. Patenli gencin tehlikeli yolculuğu ise diğer araçtaki yolcular tarafından cep telefonuna kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar Kokuya dayanamayıp polisi aradılar, şoke eden gerçekle karşılaştılar
Faili meçhul cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı! Katil zanlısı bakin kim çıktıFaili meçhul cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı! Katil zanlısı bakin kim çıktı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
1/

En Çok Okunan Haberler

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Boşanmasını davul zurnayla kutlayan kadın, öldürülmekten korkuyor

Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

Karahan Çantay'ın sevgilisi ortaya çıktı! Bu sözlerle veda etti

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

Yer: Ankara! Mağarada suçüstü böyle yakalandılar

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de genç çiftin sır ölümü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yüksek riskli grupta yer alıyordu! Flaş koronavirüs kararı

Yüksek riskli grupta yer alıyordu! Flaş koronavirüs kararı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

DSÖ'den Johnson&Johnson'ın tek dozluk aşısına acil kullanım onayı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

Diğer Haberler

78 yaşındaki adamı darp ederek öldüren 5 kişi adliyeye sevk edildi

Komandolar geniş güvenlik önlemi aldı! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

İşte İstanbul'un en kalabalık mahallesi! 3 ilin nüfusunu geride bıraktı

İşte İstanbul'un en kalabalık mahallesi!

Ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti

Ünlü armatörün karıştığı kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da kaldırımın altından tarih fışkırdı! Kazdıkça yenilerine ulaşılıyor

Kaldırım kazıldıkça tarih çıkıyor

Katil zanlısı komşusu çıktı! Faili meçhul cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı

Faili meçhul cinayet 18 yıl sonra aydınlatıldı! Katil zanlısı bakin kim çıktı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup

Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.