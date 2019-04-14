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PATENLİ GENÇLERİN ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ARKASINDAKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 19:03 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA Şişli'de, özel halk otobüsünün arkasına tutunarak patenle kayan 5 genç, hem kendileri hem de sürücüler için tehlike oluşturdu.

İSTANBUL DHA
Şişli'de, özel halk otobüsünün arkasına tutunarak patenle kayan 5 genç, hem kendileri hem de sürücüler için tehlike oluşturdu. Gençlerin tehlikeli yolculuğu arkadan gelen otomobildekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
15-16 yaşlarında, sırtlarında çantaları bulunan patenli 5 genç, Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan özel halk otobüsünün arkasına tutundu. Gençlerin hem kendilerini, hem diğer sürücüleri tehlikeye atabilecek yolculuğu, arkalarından gelen otomobildekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, gençlerin özel halk otobüsü arakasına tutunarak yolculuk yaptıkları, özel halk otobüsü sürücüsünün durumu fark etmesiyle direksiyon kırarak zikzaklar çizmesi ve bunun üzerine gençlerin otobüsü bırakmaları görülüyor. Gençler, otobüsün arkasından koptuktan sonra kendilerini görüntüleyen kişilere tepki gösteriyor.

Görüntü Dökümü:
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Cep telefonu kamerası
-Gençlerin otobüs arkasında tutunması
-Otobüsün zikzaklar çizerek ilerlemesi
-Gençlerin otobüsü bırakması
-Gençlerin kendilerini görüntüleyen kişilere tepki göstermesi

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