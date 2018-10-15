Patenli gençlerin tehlikeli eğlencesi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 3'ü kız 6 genç, kent trafiğinin en yoğun olduğu caddelerde, hareket halindeki otomobil ve motosikletlerin arkasına asılarak ilerleyip, kazaya davetiye çıkardı.
Merkez Seyhan İlçesi Cumhuriyet Caddesi'nde trafikteki otomobillerine arasında patenleriyle ilerleyen 3'ü kız 6 genç, sürücüleri tehkileye düşürdü. Otomobil ve motorsikletlerin arkasına asılarak hızla ilerleyen gençler, olası bir kazaya davetiye çıkardı. Diğer araç sürücülerinin korna çalarak uyardığı 6 genç, daha sonra hep birlikte bir motosikletin arka demiriden tuturak hızla ilerledi. Uzun süre bu şekilde giden gençler daha sonra ara sokaklara girerek gözden uzaklaştı.
FOTOĞRAFLI
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!
Ahmet Hakan'dan Sakaryaspor-Amedspor maçındaki görüntüye sert tepki
Eski sevgilisini yeni sevgilisiyle görünce ortalık karıştı: 3 yaralı, 5 gözaltı
Bavyera seçimlerinde Merkel’e büyük şok! 68 yıl sonra büyük hezimet!
ABD Başkanı Trump canlı yayında açıkladı! Göreve devam edecek mi?
Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!
İYİ Parti'de istifa depremi
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Instagram'da müthiş özellik! Profiline giren herkes bir bir...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'hafta sonu' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum