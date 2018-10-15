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Patenli gençlerin tehlikeli eğlencesi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 09:18 | Son Güncelleme

ADANA'da 3'ü kız 6 genç, kent trafiğinin en yoğun olduğu caddelerde, hareket halindeki otomobil ve motosikletlerin arkasına asılarak ilerleyip, kazaya davetiye çıkardı.

Patenli gençlerin tehlikeli eğlencesi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 3'ü kız 6 genç, kent trafiğinin en yoğun olduğu caddelerde, hareket halindeki otomobil ve motosikletlerin arkasına asılarak ilerleyip, kazaya davetiye çıkardı.
Merkez Seyhan İlçesi Cumhuriyet Caddesi'nde trafikteki otomobillerine arasında patenleriyle ilerleyen 3'ü kız 6 genç, sürücüleri tehkileye düşürdü. Otomobil ve motorsikletlerin arkasına asılarak hızla ilerleyen gençler, olası bir kazaya davetiye çıkardı. Diğer araç sürücülerinin korna çalarak uyardığı 6 genç, daha sonra hep birlikte bir motosikletin arka demiriden tuturak hızla ilerledi. Uzun süre bu şekilde giden gençler daha sonra ara sokaklara girerek gözden uzaklaştı.

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Patenli gençlerin tehlikeli eğlencesiPatenli gençlerin tehlikeli eğlencesiPatenli gençlerin tehlikeli eğlencesi

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