Patenli gençlerin tehlikeli eğlencesi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 3'ü kız 6 genç, kent trafiğinin en yoğun olduğu caddelerde, hareket halindeki otomobil ve motosikletlerin arkasına asılarak ilerleyip, kazaya davetiye çıkardı. Merkez Seyhan İlçesi Cumhuriyet Caddesi'nde trafikteki otomobillerine arasında patenleriyle ilerleyen 3'ü kız 6 genç, sürücüleri tehkileye düşürdü. Otomobil ve motorsikletlerin arkasına asılarak hızla ilerleyen gençler, olası bir kazaya davetiye çıkardı. Diğer araç sürücülerinin korna çalarak uyardığı 6 genç, daha sonra hep birlikte bir motosikletin arka demiriden tuturak hızla ilerledi. Uzun süre bu şekilde giden gençler daha sonra ara sokaklara girerek gözden uzaklaştı.



PARTNER Aralarında problem kalmamış