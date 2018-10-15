Patenli gençlerin tehlikeli eğlencesi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 3'ü kız 6 genç, kent trafiğinin en yoğun olduğu caddelerde, hareket halindeki otomobil ve motosikletlerin arkasına asılarak ilerleyip, kazaya davetiye çıkardı. Merkez Seyhan İlçesi Cumhuriyet Caddesi'nde trafikteki otomobillerine arasında patenleriyle ilerleyen 3'ü kız 6 genç, sürücüleri tehkileye düşürdü. Otomobil ve motorsikletlerin arkasına asılarak hızla ilerleyen gençler, olası bir kazaya davetiye çıkardı. Diğer araç sürücülerinin korna çalarak uyardığı 6 genç, daha sonra hep birlikte bir motosikletin arka demiriden tuturak hızla ilerledi. Uzun süre bu şekilde giden gençler daha sonra ara sokaklara girerek gözden uzaklaştı.
Konya'da çiftlik sahibi ve Afgan çalışanı, tabancayla öldürülmüş bulundu
Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek
Meteoroloji'den bugün (15 Ekim Pazartesi) için sağanak yağış uyarısı! Bu kentler dikkat...
‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün
Kraliyet düğününde gelinlik şaşkınlığı!
Eski sevgilisini yeni sevgilisiyle görünce ortalık karıştı: 3 yaralı, 5 gözaltı
Adıyaman'ı karıştıran taciz iddiası: Linç edilmek istendi!
İYİ Parti'de istifa depremi
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Instagram'da müthiş özellik! Profiline giren herkes bir bir...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum