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PATENLİ GENÇLERİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 09:46 | Son Güncelleme

  Fatih'te İETT otobüsüne tutunarak paten kayan gençler görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, (DHA)
Fatih'te İETT otobüsüne tutunarak paten kayan gençler görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Tehlikeye aldırmadan akan trafiğe karışan patenli gençler, hem kendilerinin hem de sürücülerin hayatını tehlikeye attı.
Refik Saydam Caddesi Eminönü istikametinde dün akşam saat 20.00 sularında cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde 6 kişilik bir grup gencin, İETT otobüsüne tutunarak, diğer araçlara aldırış etmeden patenle kaydığı görülüyor. Unkapanı Atatürk Köprüsü'ne kadar bu şekilde devam eden gençlerin tehlikeli yolculuğu, bir süre sonra otobüsün arkasından ayrılmalarıyla son buluyor.

Görüntü dökümü:
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-Patenlilerin görüntüleri
-Genel ve detaylar

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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğuPatenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
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