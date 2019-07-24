Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, patenli 3 genç, otomobile tutunarak kilometrelerce ilerledi. Patenli gençlerden birinin zaman zaman tek pateni üzerinde yol alması yürekleri ağızlara getirdi. Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde giden otomobilin arkasına tutunan patenli 3 genç, tehlikeye aldırış etmedi. Çift yönlü caddede ilerleyen otomobile tutunan 3 gençten birinin zaman zaman tek ayak üzerinde paten sürmesi yürekleri ağızlara getirdi. Hızla yol alırken akrobatik hareketler yapmayı da ihmal etmeyen gençlerin tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



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