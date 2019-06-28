Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Ankara'da, hareket halindeki otomobilin üzerine çıkıp, kapılarından tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, öğlen saatlerinde, Çankaya ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Azerbaycan Caddesi'nde hareket halindeki 06 LFT 89 plakalı otomobile tutunan patenli 6 genç, araçla birlikte yol almaya başladı. 6 gençten 3'ü bir süre sonra bagajın üzerine oturdu.

'AĞABEY ÇEKME'

Yol durumuna göre otomobille birlikte manevra yapan patenli gençler, diğer sürücülerin de dikkatini çekti. Otomobille aynı yöne giden bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, patenli gençlerin sürücüye, "Ağabey çekme, ağabey bir yere atma" demesi dikkat çekti.

Görüntü dökümü:

- Gençlerin söyledikleri

- Otomobilin seyir halinde olma anı

- Genel detay

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,(DHA)

