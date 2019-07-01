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Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 08:39 | Son Güncelleme

  ANKARA'da, hareket halindeki otomobilin kapılarından tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

ANKARA'da, hareket halindeki otomobilin kapılarından tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Çankaya ilçesindeki Oran-Eymir Yolu’nda meydana geldi. Yokuş çıkan otomobile tutunan patenli 4 genç, araçla birlikte yol almaya başladı. Yol durumuna göre otomobille birlikte manevra yapan patenli gençler, diğer sürücülerin de dikkatini çekti. Otomobille aynı yöne giden bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sonunda, polis uygulama noktasını gören patenli gençlerin, otomobilden ayrıldığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ANKARA,(DHA)

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