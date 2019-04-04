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Patenli gençlerin trafikte tehlikeli yolculuğu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 11:17 | Son Güncelleme

BURSA'da, trafiğin en işlek noktalarından biri olan Bursa- İzmir karayoluna patenle çıkan 2 gencin, saatte 50 kilometre hızla ilerleyip, hem kendilerini, hem de sürücüleri tehlikeye düşürdüğü anlar, kameraya yansıdı.

Patenli gençlerin trafikte tehlikeli yolculuğu

Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, trafiğin en işlek noktalarından biri olan Bursa- İzmir karayoluna patenle çıkan 2 gencin, saatte 50 kilometre hızla ilerleyip, hem kendilerini, hem de sürücüleri tehlikeye düşürdüğü anlar, kameraya yansıdı. Gençlerin zaman zaman akrobatik hareketler yaptığı görüldü.
​Kentte trafiğin yoğun olduğu Osmangazi ilçesi Bursa- İzmir karayoluna patenle çıkan iki genç, saatte 50 kilometre hızla hareket ederek hem kendi canlarını, hem de trafikteki sürücüleri tehlikeye düşürdü. Yol kenarında ilerleyen gençler, zaman zaman yolun soluna geçti, akrobatik hareketler yaptı. O anlar Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) kamerasına yansıdı. DHA muhabirinin, "Tehlikeli değil mi, araba çarpar diye korkmuyor musunuz?" sorusuna gençlerden biri gülerek, "Biraz tehlikeli ama eğlenceli, arabaların çarpmasından korkmuyorum, çarparsa da ben suçluyum" diye cevap verdi.
Bir süre karayolunda yolculuklarına devam eden gençler, ardından gözden kayboldu.

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Patenli gençlerin trafikte tehlikeli yolculuğuPatenli gençlerin trafikte tehlikeli yolculuğuPatenli gençlerin trafikte tehlikeli yolculuğuPatenli gençlerin trafikte tehlikeli yolculuğu

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