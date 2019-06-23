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Patenli kız çocuğunun ayağına korkuluk demirinin vidasına saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 11:14 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde sahilde ayağında patenle merdiven çıkarken düşen 15 yaşındaki kız çocuğunun ayağına, yerinden çıkan korkuluk demirinin vidası saplandı.

Erol KAÇMAZ/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde sahilde ayağında patenle merdiven çıkarken düşen 15 yaşındaki kız çocuğunun ayağına, yerinden çıkan korkuluk demirinin vidası saplandı.

Darıca'da dün akşam saatlerinde anne ve babasıyla Dudayev Parkı sahiline inen kız çocuğu, dönüşte merdivenden çıkmak istedi. Daha önce yerinden çıkan korkuluk demirlerine tutunan ismi öğrenilemeyen kız çocuğu, dengesini kaybedip yere düştü. Ayağına korkuluk demirlerinin saplama vidası saplandı. Ailesinin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, acı içinde kıvranan kız çocuğunu ambulansla Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

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