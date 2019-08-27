Patentini alıp üretimini yaptığı çelikle yerli otomobile destek vermek istiyor

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KIRIKKALE Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Sadettin Şahin, tamamen yerli ve milli olarak ürettiği vasıflı çeliğin patentini aldı. Şahin, Türkiye'nin üreeceği ilk milli otomobilin çeliğine talip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'nca (TOGG) çalışmaları sürdürülen yerli otomobille ilgili Kırıkkale Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Sadettin Şahin yerli ve milli olarak ürettiği vasıflı çelik ile ilgili patent aldı. Çelik üretilecek yerli otomobile yaptığı yerli vasıflı çelik ile destek vermek istediğini belirtti.

Türkiye'de ilk defa milli olarak üretilen vasıflı çelik olduğunu söyleyen Sadettin Şahin, "Otomotivden savunma sanayisine kadar millileşme girişiminde bulunan ülkemiz için milli vasıflı çelik çok önemli. Çeliği dışarıdan gelen bir otomobilin tamamen milli olması mümkün değildir. Bizde bu atılıma destek vermek için tamamen kendi üretimimiz olan milli vasıflı çeliğimizle yerli otomobilimizin çeliğine talibiz. Ülkemiz dünyada çelik üretiminde 8. sırada gelmektedir. 35 milyon ton civarında çelik üretiyoruz. Fakat bu ürettiğimiz çelikler büyük ölçüde vasıfsız inşaat çeliği ve vasıfsız saclardan oluşmaktadır. Türkiye'nin ihtiyacı olan yüksek mukavemetli vasıflı çelikleri başta paslanmaz çelik olmak üzere yurt dışından ithal ediyoruz ve bu ithalata ödediğimiz rakam yaklaşık olarak 16 milyar dolar civarında bir para ödüyoruz. Bunun karşılığında yurt dışına vasıfları çok düşük olan inşaat çelikleri, düşük vasıflı saclar ihraç ediyoruz bunun karşılığında da 13 milyar dolar civarında ihracatımız var. Yaklaşık her sene 6 milyar dolar civarında cari açık var ve bu her sene artıyor. Özellikle otomotiv sektöründe emisyon hacmini azaltmak üzere yapılabilecek ilk iş ağırlığı azaltmak. Bunun içinde yapılabilecek şey çelik kalitesini yüksek tutmak ne kadar yüksek mukavemetli sac kullanırsak o kadar hafif araba üretebiliriz." dedi.