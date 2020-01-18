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  4. Patentli Ay- Yıldız Camisi, ramazanda açılıyor

Patentli Ay- Yıldız Camisi, ramazanda açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

SİVAS Belediyesi tarafından hayırseverlerin desteği ile Yukarı Tekke Mezarlığı içine yaptırılan ve ay-yıldız şeklinde projelendirilen caminin yüzde 98'i tamamlandı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediyesi tarafından hayırseverlerin desteği ile Yukarı Tekke Mezarlığı içine yaptırılan ve ay-yıldız şeklinde projelendirilen caminin yüzde 98'i tamamlandı. İç tefrişatı yapılan ve belediyenin patentini de aldığı caminin Ramazan ayında hizmete girmesi planlanıyor.
Sivas'ta, yapımına 2017 yılında başlanan ve 'ay-yıldız' şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken caminin inşaatında sona gelindi. Yukarı Tekke Mezarlığı yakınlarında, belediye ve hayırseverlerin iş birliğiyle yapılan 7 bin metrekare kapalı alana sahip caminin yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500 kişi, hilal şeklindeki avlusunda ise 4 bin 900 kişi namaz kılabilecek. Camideki açık ve kapalı alanlarda toplamda 8 bin 400 kişi aynı anda ibadetini yapacak. Caminin yüzde 98'lik bölümü tamamlandı. İç tefrişatı yapılan caminin halıları da serildi. Mimarisi ile dikkat çeken caminin ramazan ayının ilk günü açılması planlanıyor.
Sivas Belediyesi'nde çalışan proje mimarı olan Erol Genç, "Camimizin inşaatına 2,5 yıl önce başladık. Şu anda yüzde 98 seviyesine kadar getirmiş bulunmaktayız. Camimizi kent meydanındaki trafik yoğunluğunu kaldırıp, buraya taşımaktı. Çünkü Ulu Cami civarında cenaze namazı sırasında oldukça sıkıntı yaşanıyordu. Bu nedenle isabetli bir karar aldığımızı düşünüyoruz" dedi.
'PATENTİNİ ALDIK'
Genç, caminin projesini hazırlarken 15 Temmuz'da oluşan ruhtan esinlendiklerini belirterek, ''15 Temmuz hadiseleri sırasında insanların milli ve manevi duyguları depreştiği için, her ikisini de vurgulayan, yani milli ve manevi duyguları birleştiren ne olabilir diye ay ve yıldızdan hareket ederek bir cami tasarladık. Çünkü hilal 'Allah' demek, yıldız da 'peygamber' demektir. Dolayısıyla iki önemli figürümüzü buluştururken ay ve yıldız gibi milli değeri çok yüksek olan bu iki figürü getirerek böyle bir cami tasarladık. Biz bunun patentini de aldık. Bu da bizi sevindirdi. Önemli olan şehre hak ettiği hizmeti verecek olan bir eserin ortaya çıkarılmasıdır. Camide kapalı alanda 3 bin 500 kişi, açık kapalı 8-10 bin kişiye kadar namaz kılınabilecek. 120 araçlık kapalı, yaklaşık 250 araçlık açık otoparkımız var. Burada otopark sorunumuz olmayacak. Camimiz 24 Nisan'da ramazanın ilk gününde, ilk cumasında ve ilkbaharın ilk günlerinde açmayı düşünüyoruz. Hem hava şartları daha güzel olur, yemyeşil olur, sıcak olur. Bir de Ramazan ayının manevi duygusu ile burayı açmak daha güzel olur diye düşündük" diye konuştu.
'YURT DIŞINDAN İLGİ'
Caminin dünyada da büyük ilgi gördüğünü belirten Genç, "Türkiye'de ilgi gördüğü kadar yurt dışında da camimiz çok ilgi görüyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da, Fas'ta dikkatle takip edildiğini görüyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. İnşallah halkımız da bizim taşımış olduğumu mutluluğu taşır ve bizim de sevincimiz kat be kat artar" dedi.

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