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'Pati Dostları Festivali'nde barınak hayvanları sahiplendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 18:34 | Son Güncelleme

İZMİR'in Çiğli ilçesinde 2'ncisi düzenlenen 'Pati Dostları Festivali' hayvanseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

'Pati Dostları Festivali'nde barınak hayvanları sahiplendirildi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde 2'ncisi düzenlenen 'Pati Dostları Festivali' hayvanseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Festivalde, barınak hayvanları sahiplendirildi, köpek güzellik yarışmaları düzenlendi ve ziyaretçiler hayvan barınaklarına mama bağışı yapma fırsatı buldu. Çocuklar için de animasyon gösterilerinin yer aldığı festivalde renkli görüntüler yaşandı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyeye ait bir işletmede gerçekleştirilen 2'nci Pati Dostları Festivali renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Çiğli Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait olan bir standda içlerinde engellilerin de bulunduğu hayvanlar sahiplendirilirken, ziyaretçiler festivalde stant açan firmalar aracılığıyla hayvan barınaklarına mama bağışı yapma fırsatı buldu. Öte yandan festivalde köpek güzellik yarışması, animasyonlar ve hayvan sevgisi temalı tiyatro oyunları de yer aldı. Çocuklar festival alanında hayvan dostlarıyla doyasıya vakit geçirirken, yüz boyama stantlarında da seçtikleri hayvanları yüzlerine çizdirdi. Festivalde hayvan sahipleri ise can dostlara özel giysi ve aksesuarların yer aldığı stantlardan uygun fiyatlı alışveriş yapma fırsatı buldu. Festivalin amacının vatandaşlara hayvan sevgisi aşılamak olduğunu belirten Çiğli Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Yalçın, "Sokaklarda yaşayan canların bizlerle birlikte sokakların sahibi olduğunu anlatmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Burada amacımız farkındalığı arttırabilmek. Burada yüz boyama, dans gösterileri, palyaço etkinlikleri, tiyatro, konser gibi birçok etkinlik düzenleniyor ve bu etkinliklerin hepsi hayvanları içeriyor" dedi.
ÇOCUKLAR HAYVANLARI SEVDİ
Festivalde yer alan barınak standına çocukların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yalçın, "Barınak standımızda asıl amacımız sahiplendirmek değil asıl amacımız buraya gelen çocukların ve insanların hayvanlara temasını sağlamak. Onlar hakkındaki duyguların güzelleşmesini sağlamak. İzmirliler'in festivale ilgisi oldukça güzel. İlk etkinlikte de biz kalabalık bir grubun ilgisiyle karşılandık. Bugün de beklentinin üzerinde bir yoğunluk var. Aileler çocuklarıyla birlikte hayvanları görmeye buraya geliyorlar ve güzel bir gün geçiriyorlar" diye konuştu.
KURTARILAN YAVRU KÖPEK, SAHİBİNİ ARADI
Öte yandan hayvan sahiplendirme standında zor koşullarda kurtarılan bir yavru köpeğin de yeni sahibini beklediğini ifade eden Yalçın, "Bize bir telefon geldi. Ekiple birlikte gittiğimizde 3 metrelik bir borudan aşağı düşmüş bir köpek olduğunu öğrendik. Çevredeki esnafın mama ve su verdiği bu köpek, beton bir bölümde mahsur kalmış yaklaşık bir aylık bir yavruydu. Orada elektrik riski de bulunuyordu bu yüzden yetkililerini bölgeye çağırdık. İtfaiye erleri bize destek oldular. Çıkarmak mümkün olmayınca şantiyeden iş makinesi yardımı talep ettik ve bize bir kepçe gönderildi. Kepçe ile bölgeyi kazdık. İftaiye eri arkadaşımız yavru köpeği dışarı çıkardı. İlk kontroller ve sağlık muayenesinden sonra tedavisi tamamlandı. Şimdi de sağlığına kavuştuğu için festivalde yeni sahibini arıyor" dedi.
MİNİK HAYVANSEVER FESTİVAL İÇİN AFİŞ HAZIRLADI
Festival için köpeklere 'Bir kap mama, bir kap su' afişlerini hazırlayan 9 yaşındaki Elif Vatan, "Bu afişleri hazırlarken bana teyzem çok yardımcı oldu. Bu afişin amacı hayvanların önemini belirtmek ve sokaktaki hayvanların sıcak bir yuvaya kavuşmasını sağlamak. Bizim sokağımızda bir sürü kedi ve köpek var. Hayvanları çok seviyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

'Pati Dostları Festivali'nde barınak hayvanları sahiplendirildi'Pati Dostları Festivali'nde barınak hayvanları sahiplendirildi'Pati Dostları Festivali'nde barınak hayvanları sahiplendirildi'Pati Dostları Festivali'nde barınak hayvanları sahiplendirildi

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