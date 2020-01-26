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"Pati Konutları" projesiyle atık malzemeler hayvanlar için yuvaya dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Bitlis'te şarkıcı Haluk Levent öncülüğünde kurulan Ahbap Derneği üyeleri, çetin kış şartlarında sokaklardaki hayvanların üşümemesi için atık malzemelerle yaptıkları kuş evleri, kedi ve köpek kulübelerini belirledikleri noktalara bıraktı - Ahbap Derneği Bitlis Şehir Başkanı Cengiz Subaşı: - "Kulübe bizden mama sizden' diyerek vatandaşlardan destek istiyoruz. Yaptığımız kulübeler sayesinde minik patiler üşümeyecek"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Şarkıcı Haluk Levent'in öncülüğünde kurulan Ahbap Derneği gönüllüleri, çetin kış şartlarının yaşandığı Bitlis'te, atık malzemelerle yaptıkları kuş evi, kedi ve köpek kulübelerini belirlenen alanlara yerleştirdi.

Sokak hayvanlarının dondurucu soğuklarda üşümemesi için ülke genelinde başlatılan "Pati Konutları" projesi kapsamında Bitlis'te atölye kuran gönüllüler, esnaf ve marangozdan topladıkları atık malzemelerle kedi, köpek ve kuşlar için farklı boyutlarda barınak hazırladı.

Farklı renklerle süsledikleri barınakları sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı bölgelere bırakan gönüllüler, vatandaşlardan da yuvalara yiyecek bırakılması konusunda destek istedi.

- "Artık minik patiler üşümeyecek"

Ahbap Derneği Bitlis Şehir Başkanı Cengiz Subaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de uygulanan kampanya doğrultusunda Bitlis'te de atık tahtalardan pati konutları yaptıklarını söyledi.

Yaklaşık 50 gönüllü ile Bitlis ve civarında herkesin yardımına koşmaya çalıştıklarını belirten Subaşı, şöyle konuştu:

"Atık malzemeleri esnaf ve marangozlardan topluyoruz. Burada yaptığımız kulübeleri belirlenen noktalara dağıtıyoruz. 5'er kuş, kedi ve köpek yuvası yaptık. Belediyeyle istişare ederek belirledikleri yerlere bunları bırakıyoruz. Kentte çetin kış şartlarının yaşanması ve halkın duyarlılığını artırmak amacıyla bu çalışmaya gönül verdik. Kulübe bizden mama sizden diyerek vatandaşlardan destek istiyoruz. Yaptığımız kulübeler sayesinde minik patiler üşümeyecek."

Ahbap Bitlis Ağı Organizasyonu Çalışma Grubu Başkanı İsmail Aslan ise sokak hayvanlarına kulübe yapmak için atölye kurduklarını dile getirdi.

Gönüllülerle boş zamanlarda toplanıp yuvalar yaptıklarını anlatan Aslan, "Ülke genelinde başlatılan Pati Konutları Projesi'ni Bitlis'te hayata geçiriyoruz. Yuvaları Tatvan ve Bitlis belediye başkanları ile görüşerek şehir merkezindeki yerlere bırakıyoruz." dedi.

- "Ekmeğimin yarısını onlarla paylaşıyorum"

Fahriye Levent de gönüllü olarak katıldığı dernekte arkadaşlarıyla sokaktaki hayvanların üşümemesi için yuva yaptıklarını aktardı.

Yardıma ihtiyacı olan herkese ulaşmaya çalıştıklarını kaydeden Levent, "Dünyada canlı olarak sadece insanlar yok. Sokak hayvanlarını da unutmamamız gerekiyor. Onların konuşmayan dilleri, görmeyen gözleri, tutmayan elleri ve ayakları oluyoruz. Bu dernek bana çok şey kazandırdı. Sokaktan topladığım birçok hayvana evimde bakıyorum. Ekmeğimin yarısını onlarla paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.

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