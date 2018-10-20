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Pati Şenliği'nde 22 yavru köpek sahiplendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 17:19 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Kent Konseyi tarafından "Satın alma sahiplen" sloganı ile düzenlenen  'Pati Şenliği'nde vatandaşlar, barınaktan getirilen köpekleri sahiplendi.

Pati Şenliği'nde 22 yavru köpek sahiplendirildi

Eyüp KELEBEK- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR Kent Konseyi tarafından "Satın alma sahiplen" sloganı ile düzenlenen 'Pati Şenliği'nde vatandaşlar, barınaktan getirilen köpekleri sahiplendi.
Haller Gençlik Merkezi yanındaki parkta bu yıl 4'üncüsü yapılan 'Pati Şenliği'nde Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan getirilen 22 yavru köpek sahiplendirildi. Etkinlikte konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, tüm belediyelerin hayvan barınağı açması gerektiğini söyledi. Kurt şunları kaydetti:
"Hayvan barınağı kurmayan belediyelerin sorumluluğunu biz üstlendik. 12 ilçemizin hiçbirinde hayvan barınağı yok. Geçen yıl 2 milyon lira civarında bir bütçe ayırmışız ve harcamışız. Bunu az diye eleştirebilirsiniz. Ama ne yazık ki bizim belediye meclisimizde bu çok diye eleştirildi. Tersine, bunu daha da çoğaltmak istiyoruz. Daha da büyütmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl bir doğal yaşam merkezi çalışması hayal ediyoruz. Bu hayvanları korumak konusunda daha büyük işleri birlikte yapalım istiyoruz. Bütün belediyeler barınak açmalıdır. Bu, yasal zorunluluk haline gelmelidir."
Yapılan konuşmaların ardından 22 yavru köpek, kısa sürede vatandaşlar tarafından sahiplendirildi. Hayvan sahiplenen vatandaşlara, köpeklerinin aşı ve bakımlarının belediye tarafından yapılacağı belirtildi.
FOTOĞRAFLI

Pati Şenliği'nde 22 yavru köpek sahiplendirildiPati Şenliği'nde 22 yavru köpek sahiplendirildiPati Şenliği'nde 22 yavru köpek sahiplendirildiPati Şenliği'nde 22 yavru köpek sahiplendirildi

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