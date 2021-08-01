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  4. Patileri dahi yandı ama evin önünden ayrılmıyor! Manavgat'ta acı kare

Patileri dahi yandı ama evin önünden ayrılmıyor! Manavgat'ta acı kare

01.08.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangında hayatını kaybeden Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur çiftinin köpeklerinin evin önünden ayrılmadığı, patilerinde ise yanık izleri olduğu görüldü.

Patileri dahi yandı ama evin önünden ayrılmıyor! Manavgat'ta acı kare

Manavgat'ta 5 gündür süren orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde bir çift ölü bulundu. Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur'un ağır hasar gören evlerinin 300 metre uzağında cansız bedenlerine ulaşıldı.

Manavgat yangını başladığından bu yana Hasan Ali Yüksel (82) Akseki'ye bağlı Kepezbeleni Mahallesi'ndeki evinde, Osman (55) ve Şehri Kardaş (50) çifti Değirmenli Mahallesi Delioğlan mevkiindeki evlerinde yanarak ölmüştü. Orman işçileri Erdal Tokla (37) ve Yaşar Cinbaş (53) Gebece Mahallesi Güğlen Dağı Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunurken devrilen arazözde yanarak hayatını kaybetmişti.

KÖPEKLERİ EVİN ÖNÜNDEN AYRILMADI

Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur çiftinin, evden 300 metre uzaklıkta toprak yoldan köyün su deposuna kaçmak isterken burada yaşamını yitirdiği öğrenildi. Çiftin cenazeleri, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracına alınarak, morga götürüldü. Çiftin köpeklerinin ise evin önünden ayrılmadığı, patilerinde ise yanık izleri olduğu görüldü. Köpeği, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği'nden Ece Kocaoğlu ve Ceyhun Güven'in teslim alarak, veteriner kliniğinde tedavi ettireceği, sonrasında derneğin İstanbul'daki çiftliğine götüreceği belirtildi.

Manavgat'tan bir acı haber daha! Yanan evde cansız bedenleri bulunduManavgat'tan bir acı haber daha! Yanan evde cansız bedenleri bulundu

OKULDA TANIŞIP EVLENDİLER

Almanya'da doğan Fahri Yiğitokur ve Andrea Hartmann Yiğitokur'un, aynı okula gittikleri sırada tanışıp arkadaşlıklarının başladığı, daha sonra evlendikleri öğrenildi. Yaklaşık 15 yıl önce Türkiye'ye gelen ve Manavgat'ın Side Mahallesi'ne yerleşen çiftin, 5 yıl Side'de yaşadıktan sonra Kalemler Mahallesi'ndeki müstakil eve yerleştikleri belirtildi. Hem Side hem de Kalemler bölgesinde çok sevilen Yiğitokur çiftinin, çocuklarının olmadığı kaydedildi.

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Yiğitokur çiftinin yangının başladığı 28 Temmuz günü, alevlerin oturdukları eve yaklaştığı sırada panikle dışarı çıktıkları ve kaçmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Evin önünde biri ATV tipi 2 motosikleti bırakan çiftin, araçlarıyla bölgeden uzaklaşmak istediği, bir süre sonra araçlarını bırakıp yaya halde gitmeye çalıştıkları öğrenildi. Öte yandan çiftin oturdukları evin kendilerine ait olmadığı kaydedildi.

"FAHRİ BİZİMLE İRTİBAT KUR"

Öte yandan, çiftin evinde yapılan incelemede kapıda yazılı olan not dikkatlerden kaçmadı. Notta çiftin arkadaşları tarafından yazılan, “Fahri bizimle irtibat kur. Herkes sizi merak ediyor” sözleri adeta yürekleri burktu.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
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