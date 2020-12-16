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  4. Patileri kesik halde bulunmuştu! Pamuk'u sahiplendirmek için harekete geçtiler

Patileri kesik halde bulunmuştu! Pamuk'u sahiplendirmek için harekete geçtiler

16.12.2020 14:13 | Son Güncelleme:
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Patileri kesik halde bulunmuştu! Pamuk'u sahiplendirmek için harekete geçtiler

Samsun'un Havza ilçesinde patileri kesik halde bulunarak kapsamlı tedavi için Hayvan Hakları Federasyonu tarafından Ankara'ya götürülen Pamuk isimli köpek, protez takılabilmesi için tedavi ediliyor. Her geçen gün daha da iyileştiği söylenen Pamuk'un sahiplendirilmesi için HAYTAP yetkilileri harekete geçti.

İlçeye bağlı Memduhiye Mahallesi’nde yaralı bulunan yavru köpeğin sahipleri, fotoğraflarını çekip, sosyal medya üzerinden HAYTAP Samsun Temsilciliği'ne gönderdi. Bunun üzerine ilçeye giden HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, patileri kesilmiş ‘Pamuk’ adlı köpeği, Samsun’a getirdi. Yaralı köpek, HAYTAP’ın desteğiyle özel hayvan kliniğinde tedaviye alındı. Burada cerrahi operasyon geçiren 'Pamuk', tehlikeyi atlattı. Patilerine protezle takılacak 'Pamuk', daha kapsamlı tedavi için 28 Kasım’da Ankara’ya götürüldü.

‘HAYATI BOYUNCA GÖRMEDİĞİ SEVGİYİ GÖRÜYOR’

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'Pamuk’un durumuyla ilgili HAYTAP'ın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "'Pamuk' bakıldığı klinikte o kadar çok seviliyor ki HAYTAP’lı abilerini ve ablalarını gördüğünde böyle mutlu oluyor. Belki de hayatı boyunca hiç görmediği sevgiyi, ilgiyi görüyor. Çok daha güzel günlerin, yılların olacak 'Pamuk', bize güven. HAYTAP sana çok güzel aile bulacak, bakacak ve sevecek. Sana başka kimse zarar veremeyecek” denildi.

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DHA

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