HABER

Patileriyle ilgi odağı oldu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 09:56 | Son Güncelleme

BAKIRKÖY  D-100 Karayolunda otomobilin  ön koltuğunda patilerini dışarı atarak seyahat eden köpek ilgi odağı oldu.

Patileriyle ilgi odağı oldu 

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BAKIRKÖY D-100 Karayolunda otomobilin ön koltuğunda patilerini dışarı atarak seyahat eden köpek ilgi odağı oldu. Köpeği görenler,cep telefonlarına sarılarak o anları kaydetti. Sahibinin yanında seyahat eden sevimli köpek, uzun süre bu şekilde gitti. Otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

(FOTOĞRAF)

PARTNERHakarete uğradığınızda bunu yapın! Para alın...Hakarete uğradığınızda bunu yapın! Para alın...
Kask hayat kurtardıKask hayat kurtardı
Oğlu evini yakan kanser hastası anne, komşularına sığındıOğlu evini yakan kanser hastası anne, komşularına sığındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakimlerin konkordato isyanı! Oda kapılarına bu yazıyı astılar

Hakimlerin konkordato isyanı! Oda kapılarına bu yazıyı astılar

Avukat Mehmet Ruşen Gültekin: Milli Eğitim, Andımız kararını 30 gün içinde uygulamak zorunda!

Avukat Mehmet Ruşen Gültekin: Milli Eğitim, Andımız kararını 30 gün içinde uygulamak zorunda!

İstanbul'da bugün bu yollar kapalı

İstanbul'da bugün bu yollar kapalı

Muhtar çatıdan inemiyor! 'Bunun altında eziliyorum'

Muhtar çatıdan inemiyor! 'Bunun altında eziliyorum'

Günlük burç yorumları: 21 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 21 Ekim Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.