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Patili dostlar Pati Fest’te bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:41 | Son Güncelleme

Bu sene ikinci kez düzenlenen Pati Fest’te bir araya gelen köpekler, hayvanseverlerle buluştu.

Patili dostlar Pati Fest’te bir araya geldi

Bu sene ikinci kez düzenlenen Pati Fest’te bir araya gelen köpekler, hayvanseverlerle buluştu. Etkinlikte yapılan stil yarışmasında köpekler, ilginç kostümleriyle yarıştı.
Küçükyalı Hilltown AVM, Farmina Pet Foods iş birliğiyle bu sene ikinci kez Pati Fest etkinliğine ev sahipliği yaptı. Etkinlikte yapılan stil yarışmasında köpekler ilginç kostümleriyle yarıştı. Gelinlik ve damatlık giyen köpekler ise evlenerek, evlilik cüzdanını aldı.
Katılımcılar yumurta taşıma yarışmasıyla eğlenceli dakikalar yaşarken, jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonrasında en yüksek puanı alan 3 köpek ise köpek maması kazandı.
PatiFest’te çocuklar, köpeklerle buluşarak eğlence dolu dakikalar yaşarken, yüz boyama, eğlenceli müzikler ve danslarla festival coşkusu yaşandı. Festival sonrası sokak hayvanları yararına çalışan derneklere de mama bağışı yapıldı.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, yazar Nilgün Bodur, sahiplendiği golden cinsi köpeklerle ve yardımlarıyla adını duyuran ışıl Moğol Alçı da etkinliğe katıldı.
"Böyle etkinliklerde yer aldığım için çok mutluyum"
Etkinliğe katılan oyuncu Merve Boluğur, hem zorlu hem de keyifli bir görevinin olduğunu söyleyerek, “Çok güzel bir bağış gerçekleşti. Böyle etkinliklerde yer aldığım için çok mutluyum. Böyle etkinliklerde daha çok bulunmak istiyorum. Çok keyifli bir gün geçiriyorum. 8 senedir bir köpek sahibiyim” dedi.
"Bu kadar köpeğin sokakta olmasına üzülüyorum"
Etkinlikte düzenlenen stil yarışmasında jüri olarak yer alan Yazar Nilgün Bodur da, 5 senedir köpek sahibi olduğunu söyleyerek, “Köpeklere bakmaya başladığımdan beri köpeklere karşı bakış açım değişti. Her sokak köpeğini gördüğümde başını okşamadan geçemiyorum. Bu kadar köpeğin sokakta olmasına üzülüyorum ama burada elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
"İnsanlar sahiplenmiyorsa bile en azından yardımda bulunabilirler"
Hayvan satın almak yerine sahiplenmek gerektiğini belirten Bodur, “Çünkü satın alınan hayvanlar özel ırklar. Bu ırklar ürüyorlar, satılıyorlar. Halbuki çok sokak köpeği var. Sokak köpekleri daha minnettar oluyorlar, daha kolay eğitim alıyorlar. İnsanlar sahiplenmiyorsa bile en azından yardımda bulunabilirler ve bu tarz etkinliklere katılabilirler” şeklinde konuştu.
"İnsanlar evlerinde besleyemiyorsa bile en azından yardım edebilirler”
Köpeğiyle beraber etkinliğe katılan İlayda Göztok, bir senedir köpek beslediğini belirterek, “Ben köpek satın almaya karşıyım. Köpeklerimin hepsini sahiplenerek aldım. Bakacak gücü olmayan insanların da köpek sahiplenmesini istemem. Bana göre dünyanın en güzel şeyi köpek bakmak. İnsanlar evlerinde besleyemiyorsa bile en azından yardım edebilirler” ifadelerini kullandı.

Patili dostlar Pati Fest’te bir araya geldi

Patili dostlar Pati Fest’te bir araya geldi

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